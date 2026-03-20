El joven es la víctima número 46 reportada desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump en enero de 2025.

Un migrante mexicano de 19 años murió bajo custodia del ICE en una cárcel de Florida.

Royer Pérez-Jiménez, un joven mexicano de apenas 19 años murió este lunes en una cárcel del condado de Florida que funciona como centro de detención para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según el informe preliminar de la agencia, Pérez-Jiménez habría fallecido por un "presunto suicidio", aunque la causa oficial está bajo investigación ante la espera del informe de la autopsia por parte del Médico Forense del Distrito 21.

46 muertes en menos de tres meses La muerte de este joven no es un caso aislado. Según un recuento de la agencia AP, ya son 46 las personas fallecidas bajo custodia del ICE desde que la administración de Donald Trump asumió el poder en enero de 2025. Solo en lo que va de este año, se han registrado 13 decesos.

Pérez-Jiménez es el segundo migrante que muere en custodia en una sola semana. Su caso se suma al de un inmigrante afgano que falleció en un hospital de Texas tras ser detenido. Su familia afirmó que había colaborado durante años con las fuerzas estadounidenses en su país de origen.

La reacción de las autoridades mexicanas El Gobierno de México rompió el silencio este jueves con un comunicado donde calificó estas muertes bajo custodia migratoria como "inaceptables" y solicitó una investigación rápida por parte de Estados Unidos para evitar que hechos similares se repitan.