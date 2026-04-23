El impactante video de una avioneta que golpeó con unos cables eléctricos y se estrelló en el suelo

Una avioneta que volaba a baja altura chocó contra cables de electricidad y se estrelló en una zona urbana de California, Estados Unidos , en un hecho que quedó registrado en video. El piloto, único ocupante, resultó gravemente herido y fue rescatado por personas que presenciaron el accidente.

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La aeronave terminó impactando en un estacionamiento cercano a varios comercios, donde varios testigos se acercaron rápidamente para asistir al hombre antes de la llegada de los servicios de emergencia. El episodio ocurrió en plena vía pública y generó momentos de tensión.

Las imágenes muestran cómo el avión pierde estabilidad en el aire, golpea el tendido eléctrico y cae boca abajo en el predio de una tienda O’Reilly Auto Parts, a pocos metros de vehículos estacionados.

Según informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, el alerta se recibió poco después de las 11. Al llegar al lugar, los equipos encontraron al piloto, de unos 70 años, ya fuera de la aeronave y con heridas de gravedad, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital.

De acuerdo con registros de vuelo, el avión había despegado minutos antes desde el aeropuerto Whiteman y llevaba menos de diez minutos en el aire. Durante la maniobra de regreso, perdió el control y terminó impactando contra los cables.

Tras el accidente, un grupo de personas se acercó para colaborar en el rescate. En las imágenes se observa cómo intentan levantar parte de la estructura para liberar al piloto atrapado.

Embed Una avioneta se estrelló contra cables de alta tensión en California, provocando una explosión masiva. Los testigos del incidente lograron rescatar al piloto, de 72 años, y llevarlo a un lugar seguro. pic.twitter.com/Nfum6S7W9a — ®*THE HUNTER* (@Bel31278Andres) April 23, 2026

Una de las testigos relató que vio el momento en que la aeronave impactó contra un poste en la intersección cercana, lo que provocó la caída de cables eléctricos y dificultó el acceso inmediato al lugar.

"Estaba girando cuando vi un avión chocar contra un poste justo ahí, en la esquina de Sutter y Van Nuys. Perdió el control y se estrelló contra un O'Reilly's. Al chocar contra el O'Reilly's, todos los cables eléctricos cayeron al suelo y no pudimos pasar porque estaban debajo de nuestras ruedas”, confesó.

Otra mujer que participó del auxilio describió el riesgo que implicaba la situación, ya que había combustible derramado y temían que pudiera generarse un incendio, aunque finalmente lograron sacar al hombre con vida.