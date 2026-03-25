Paco Amoroso y Ca7riel anuncian show en Mendoza: dónde comprar las entradas

Convertidos en uno de los fenómenos de la música latina, Paco Amoroso y Ca7riel llegarán a Mendoza para presentar su nuevo disco, que tuvo la participación de Sting.

Tras el lanzamiento de su nuevo álbum "FREE SPIRITS", CA7RIEL & Paco Amoroso anuncian el FREE SPIRITS World Tour, una imponente gira que recorrerá Latinoamérica, Norteamérica, el Reino Unido y Europa.

El tour llevará su explosivo show en vivo a recintos emblemáticos como el Red Rocks Amphitheatre, Radio City Music Hall, The Greek Theatre en Los Ángeles, O2 Academy Brixton en Londres y el Movistar Arena en Madrid, consolidando aún más su ascenso como una potencia global en los escenarios.

Como parte del tour llegarán por primera vez al Arena Maipú Stadium el domingo 24 de mayo. La preventa de entradas exclusiva clientes Banco Macro, con 6 cuotas sin interés, estará disponible este jueves 26 de marzo, a las 10, por Ticketek.com.ar. La venta general se activará el viernes 27 de marzo, a partir de las 10, por Ticketek.com.ar y boletería del Arena (solo en efectivo).

Embed - CA7RIEL & Paco Amoroso - Vida Loca "FREE SPIRITS", la nueva etapa del dúo A lo largo de "FREE SPIRITS", CA7RIEL & Paco Amoroso expanden su ya impredecible mezcla de trap, rock, pop y espectáculo disruptivo hacia algo más grande, filoso y emocionalmente genuino, sin perder el humor, la volatilidad y la destreza musical que los han convertido en uno de los proyectos más magnéticos surgidos de Argentina en este siglo.

El álbum llegó acompañado de un cortometraje que detalla su experiencia en el misterioso "FREE SPIRITS Center", un retiro holístico ficticio fundado por Sting que sirvió como trasfondo conceptual para el lanzamiento. A través del proyecto, CA7RIEL & Paco —junto a sus invitados estrella: Sting, Jack Black, Fred Again.. y Anderson Paak— se someten a las terapias de FREE SPIRITS de Sting para canalizar la muerte del ego, el absurdo, el ajuste de cuentas personal y una claridad ganada con esfuerzo en una obra que se siente tan frenéticamente divertida como inesperadamente reveladora.