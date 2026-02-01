Godoy Cruz: detuvieron a un joven tras el robo de un celular en Capital

Un joven de 22 años fue detenido tras sustraer un teléfono celular y otros elementos a una mujer. La aprehensión se produjo luego de una persecución a pie.

Un joven de 22 años fue detenido este lunes por la tarde en el barrio Villa Jovita, Godoy Cruz, acusado de haber robado un teléfono celular y otras pertenencias a una mujer en Capital. Así lo informaron fuentes policiales.

La detención ocurrió alrededor de las 17.30, en inmediaciones de calle Pedro J. Godoy al 1800, cuando personal policial que realizaba patrullaje preventivo tomó conocimiento de un robo cometido momentos antes contra una mujer de 30 años.

Según la información oficial, el sospechoso habría sustraído un teléfono celular, auriculares blancos y tarjetas personales, dándose a la fuga tras el ilícito. Con los datos aportados, los efectivos intensificaron el recorrido por la zona y lograron visualizar a un individuo que coincidía con las características denunciadas, en el sector del Corredor del Oeste y calle Pedro J. Godoy.

Al advertir la presencia policial y recibir la voz de “Alto Policía”, el joven intentó escapar e ingresó a un domicilio particular ubicado sobre la misma arteria. Con la autorización de la propietaria de la vivienda, los uniformados ingresaron al inmueble y procedieron a la aprehensión del sospechoso.

El detenido fue identificado como T. C. (22) y quedó a disposición de la Justicia. En el lugar trabajó personal policial de Capital, que intervino en las actuaciones correspondientes.