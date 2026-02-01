1 de febrero de 2026 - 17:24

San Rafael: una camioneta fue arrastrada por la creciente y rescataron a sus ocupantes

El hecho ocurrió en un badén del camino al Dique Galileo. Los ocupantes del vehículo, ambos adultos mayores, resultaron ilesos tras el rescate.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Dos personas adultas mayores fueron rescatadas este domingo por la noche en San Rafael luego de que la camioneta en la que se desplazaban fuera arrastrada por la creciente. El accidente ocurrió en un badén ubicado sobre el camino al Dique Galileo, en la localidad de Villa 25 de Mayo, San Rafael.

El hecho se registró alrededor de las 22.10, cuando la Policía regulaba el tránsito en la zona debido al aumento del caudal. En ese momento, personal policial advirtió que desde la otra orilla del badén avanzó una camioneta Toyota Hilux SW4, la cual fue alcanzada por la corriente. El vehículo terminó volcado, con las ruedas hacia arriba, al costado del cauce.

Los ocupantes, identificados como F.D.B., de 83 años, y V.S., de 82. Ambos fueron extraídos del interior del rodado y posteriormente asistidos por personal del Centro de Salud.

Tras la evaluación médica, los profesionales constataron que ambas personas se encontraban en buen estado de salud, por lo que recibieron el alta en el lugar, sin necesidad de traslado a un centro asistencial.

