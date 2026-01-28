28 de enero de 2026 - 18:42

El rápido accionar de la Posta Sanitaria Municipal de Los Toldos le salvó la vida a una pequeña de 1 año

La intervención inmediata del personal de salud fue clave para asistir a la niña en el paraje Los Toldos, en Punta del Agua, y pone en valor el rol fundamental que cumplen las postas sanitarias municipales en las zonas rurales.

WhatsApp-Image-2026-01-28-at-08.23.04-980x649
Por Redacción

La tarea que desempeñan los centros de salud municipales es fundamental, especialmente en las zonas más alejadas del centro. En la Posta Sanitaria del paraje Los Toldos (Punta del Agua), el rápido accionar del enfermero permitió salvarle la vida a una pequeña de un año.

Leé además

preventores aprehendieron a dos menores de edad que habian robado dos motocicletas

Preventores aprehendieron a dos menores de edad que habían robado dos motocicletas

Por Redacción
este sabado 31 maipu celebra su vendimia el legado de nuestra historia

Este sábado 31 Maipú celebra su vendimia "El legado de nuestra historia"

Por Redacción

La pequeña comenzó a convulsionar en su hogar y sus padres lograron llevarla en su vehículo particular hasta la posta sanitaria “Arroyo Los Caballos”.

La desesperación era grande porque la bebé llegó sin signos vitales hasta la dependencia municipal.

El enfermero logró reanimarla mediante ejercicios de RCP para derivarla hacia el nosocomio de General Alvear. En la ambulancia de Punta del Agua, le pusieron oxígeno y la llevaron al Hospital Enfermeros Argentinos, donde constataron que está estable y fuera de peligro.

“Gracias a Dios estaba el enfermero, porque sino no hubiésemos llegado”, contó su mamá, quien detalló que “cuando llegamos a la posta sanitaria no respiraba”.

La gran extensión territorial de San Rafael (31.235 km²) hace que el Municipio deba desplegar una inmensa red de servicios de atención a la comunidad, como —por ejemplo— 28 centros de salud.

“Como Municipio estamos presentes a lo largo y ancho de la geografía sanrafaelina para brindarle una mejor calidad de vida a nuestros vecinos. En este caso, a 160 kilómetros del centro de la Ciudad, con caminos accesibles y servicios de salud ”, indicó la Directora de Distritos, Vanina Cabrera.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

a partir del 9 de febrero cambia el sentido de circulacion en las laterales del acceso este

A partir del 9 de febrero cambia el sentido de circulación en las laterales del Acceso Este

Por Redacción
mujeres al mando: maipu abre camino con sus primeras choferes profesionales

Mujeres al mando: Maipú abre camino con sus primeras choferes profesionales

Por Redacción
la ciudad de mendoza celebrara su vendimia 2026 con un homenaje a la identidad y la historia de la capital mendocina

La Ciudad de Mendoza celebrará su Vendimia 2026 con un homenaje a la identidad y la historia de la capital mendocina

Por Redacción
maipu inauguro un nuevo playon deportivo en beltran

Maipú inauguró un nuevo playón deportivo en Beltrán

Por Redacción