El rápido accionar de la Posta Sanitaria Municipal de Los Toldos le salvó la vida a una pequeña de 1 año

La tarea que desempeñan los centros de salud municipales es fundamental, especialmente en las zonas más alejadas del centro. En la Posta Sanitaria del paraje Los Toldos (Punta del Agua), el rápido accionar del enfermero permitió salvarle la vida a una pequeña de un año.
La pequeña comenzó a convulsionar en su hogar y sus padres lograron llevarla en su vehículo particular hasta la posta sanitaria “Arroyo Los Caballos”.
La desesperación era grande porque la bebé llegó sin signos vitales hasta la dependencia municipal.
El enfermero logró reanimarla mediante ejercicios de RCP para derivarla hacia el nosocomio de General Alvear. En la ambulancia de Punta del Agua, le pusieron oxígeno y la llevaron al Hospital Enfermeros Argentinos, donde constataron que está estable y fuera de peligro.
“Gracias a Dios estaba el enfermero, porque sino no hubiésemos llegado”, contó su mamá, quien detalló que “cuando llegamos a la posta sanitaria no respiraba”.
La gran extensión territorial de San Rafael (31.235 km²) hace que el Municipio deba desplegar una inmensa red de servicios de atención a la comunidad, como —por ejemplo— 28 centros de salud.
“Como Municipio estamos presentes a lo largo y ancho de la geografía sanrafaelina para brindarle una mejor calidad de vida a nuestros vecinos. En este caso, a 160 kilómetros del centro de la Ciudad, con caminos accesibles y servicios de salud ”, indicó la Directora de Distritos, Vanina Cabrera.