El rápido accionar de la Posta Sanitaria Municipal de Los Toldos le salvó la vida a una pequeña de 1 año

La tarea que desempeñan los centros de salud municipales es fundamental , especialmente en las zonas más alejadas del centro. En la Posta Sanitaria del paraje Los Toldos (Punta del Agua) , el rápido accionar del enfermero permitió salvarle la vida a una pequeña de un año .

La pequeña comenzó a convulsionar en su hogar y sus padres lograron llevarla en su vehículo particular hasta la posta sanitaria “Arroyo Los Caballos” .

La desesperación era grande porque la bebé llegó sin signos vitales hasta la dependencia municipal.

El enfermero logró reanimarla mediante ejercicios de RCP para derivarla hacia el nosocomio de General Alvear . En la ambulancia de Punta del Agua , le pusieron oxígeno y la llevaron al Hospital Enfermeros Argentinos , donde constataron que está estable y fuera de peligro .

“Gracias a Dios estaba el enfermero, porque sino no hubiésemos llegado”, contó su mamá, quien detalló que “cuando llegamos a la posta sanitaria no respiraba”.

La gran extensión territorial de San Rafael (31.235 km²) hace que el Municipio deba desplegar una inmensa red de servicios de atención a la comunidad, como —por ejemplo— 28 centros de salud.

“Como Municipio estamos presentes a lo largo y ancho de la geografía sanrafaelina para brindarle una mejor calidad de vida a nuestros vecinos. En este caso, a 160 kilómetros del centro de la Ciudad, con caminos accesibles y servicios de salud ”, indicó la Directora de Distritos, Vanina Cabrera.