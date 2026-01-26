Elecciones: el Gobierno dice que es "probable" que Javier Milei visite un departamento clave

El Gobierno provincial sigue atento los pasos de Javier Milei y ya considera " probable " que el Presidente desembarque en plena campaña electoral en el departamento donde el 22 de febrero se dará una de las batallas más calientes: San Rafael .

Clarín detalló este lunes que Javier Milei y su hermana Karina arribarían al departamento del sur entre el 17 y el 19 de febrero. O sea, en la misma semana de las elecciones . "No nos han confirmado, pero el probable que quieran llevarlo allí", dijeron en el Poder Ejecutivo.

La semana pasada, el Gobierno provincial adelantó que ya es un hecho por lo menos la visita de Karina Milei , en el marco del "tour de la gratitud" presidencial, en la semana previa a las elecciones departamentales. Dijo que también podría venir a Mendoza en la delegación el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem .

Que San Rafael vuelva a ser el destino del Presidente (allí llegó en su visita electoral de octubre, antes de trasladarse al centro capitalino) podría tener que ver no solo con lo ecos de la victoria de las elecciones de octubre, sino con una encuesta que, según el Ejecutivo provincial, les daría ganadores a los candidatos de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza . Esa encuesta la manejaría el Gobierno nacional.

No abundan los estudios sobre la elección del 22 de febrero. Los encuestadores locales están empezando recién a hacer algunos sondeos y sólo había trascendido hasta ahora uno de Diagnóstico y Análisis que midió a distritos del PJ con resultados dispares: victoria en Maipú y derrota por dos puntos en San Rafael .

En contraste, en el municipio sureño aseguran que "están muy bien" para los comicios del 22 de febrero, en el cual se elegirán la mitad de los integrantes del Concejo Deliberante y convencionales para la reforma de la carta orgánica municipal. San Rafael es el único departamento que encarará un cambio de este tipo.

En cualquier caso, San Rafael concentrará casi toda la atención el domingo 22 de febrero por más de un condimento. Uno de ellos es la interna del peronismo: La Cámpora presentará allí una lista de candidatos que competirán con los del peronismo "oficial".

Omar Félix es el único intendente al que enfrentará el kirchnerismo duro. Es más, a través de una lista que lidera el concejal Nadir Yasuff, La Cámpora enfrentará en la categoría de los convencionales al propio presidente del PJ, Emir Félix, quien se presenta como candidato.

El efecto de la división peronista en San Rafael es objeto de preocupación del PJ en los otros departamentos, que no cargarán con ese problema. En efecto, los otros tres jefes comunales del partido que van a elecciones no tendrán rivales internos. Se trata de Matías Stevanato, de Maipú; Fernando Ubieta, de La Paz; y Flor Destéfanis, de Santa Rosa.

Esta embestida de La Cámpora provocó la presentación de una denuncia de afiliados del partido presuntamente ligados a los intendentes, quienes pidieron al Tribunal de Disciplina del peronismo que sean echados todos los candidatos de La Cámpora, que se presentará en tres departamentos: el mencionado San Rafael, Luján y Rivadavia.