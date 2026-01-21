Confirman la visita de Karina y esperan una definición de Javier Milei

Las elecciones municipales del 22 de febrero entraron en la agenda del Gobierno nacional . Es un hecho ya que Karina Milei , secretaria general de la presidencia y conductora nacional de La Libertad Avanza desembarcará en Mendoza en la semana previa a los comicios , aunque no se sabe aún en cuál de los seis departamentos que tendrán competencia en las urnas recalará. El presidente Javier Milei todavía no está confirmado, pero por supuesto que nadie lo descarta .

La visita de Karina Milei fue comunicada por el bando radical de la alianza gobernante, aunque no se dieron más detalles. Tampoco agregaron información al respecto las principales figuras de La Libertad Avanza Mendoza . Hay que recordar que la secretaria general de la Presidencia vino con su hermano a la provincia el 9 de octubre pasado, 15 días antes de las elecciones nacionales.

El llamado "tour de la gratitud" de los Milei -dos visitas a provincias por mes- ya tenía paso asegurado por Mendoza , donde la alianza La Libertad Avanza- Cambia Mendoza obtuvo cuatro de las cinco bancas nacionales en juego. Pero la decisión de ajustar la visita para agradecer el voto de octubre al calendario electoral local fue tomando color en los últimos días.

Esto podría tener que ver con datos de encuestas que posicionan bien a la alianza para esta elección, incluso en territorios peronistas : la coalición oficialista estaría ganando en por lo menos en uno de los departamentos emblemáticos que controla el PJ.

Otro dato surgido de sondeos recientes, respecto de la valoración local del sello del oficialismo nacional, puede sonar como música en los oídos de Javier y Karina Milei e incitarlos a venir antes de la elección. "Está fuerte Milei en Mendoza todavía y han impuesto el nombre de La Libertad Avanza" , aseguraron a Los Andes desde una consultora importante.

Los departamentos que harían venir a Milei

Cuatro de los seis municipios en los que se elegirán concejales el 22 de febrero están gobernados por el justicialismo. Se trata de Maipú, San Rafael, Santa Rosa y La Paz. Los otros dos en los que habrá elecciones de concejales son Luján y Rivadavia.

Según un encuestador que aportó datos nuevos y no tanto, La Libertad Avanza y Cambia Mendoza tenían una ventaja muy amplia hace unos meses en Maipú. El próximo fin de semana se ocupará de actualizar esas cifras. En tanto, el mismo profesional midió en enero la situación en Luján de Cuyo y se confirmó allí una tendencia predecible: victoria de LLA-CM.

Por su lado, la consultora Diagnóstico y Análisis marcó diferencias a favor de la coalición de Cornejo y Milei en Maipú y en San Rafael, según publicó Los Andes el domingo.

En tanto, otra encuestadora indicó que es "una posibilidad bastante concreta" que La Libertad Avanza y Cambia Mendoza se imponga en departamentos gobernados por el PJ, aunque pidió unos días para confirmar la información.

El panorama era bastante difícil para el oficialismo hasta diciembre. Ninguno de los seis departamentos en los que se votará para renovar la mitad de los concejos deliberantes eran gobernados por el oficialismo y el propio Alfredo Cornejo consideraba que irá "de punto" a estas elecciones.

El primer dato positivo fue el acuerdo con el "demarchismo sin De Marchi" en Luján, donde La Libertad Avanza tuvo una gran performance en la elección de octubre y el intendente Esteban Allasino tiene buena aceptación. De ser oposición, Cambia Mendoza se convirtió en oficialismo y alejó el riesgo de sufrir una goleada 6 a 0.

Pero a esto se sumó la novedad de que al menos algunos intendentes del PJ no estarían trasladando sus votos a los candidatos a ediles que presentan, lo cual mejoró un poco más el panorama para Milei y Cornejo. Más allá de que la campaña electoral recién empezó esta semana.