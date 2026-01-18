Febrero podría guardar sorpresas

Las elecciones desdobladas de febrero lograron mantener encendida la llama política provincial durante este ardiente verano. Hubo expectativas partidarias por las fechas de cierre de listas, coincidentes con los festejos de fin de año, mientras que las frecuentes internas del justicialismo realmente poco aportaron a un partido que necesita sostener votos territoriales , luego de resignarse a un lejano segundo puesto en octubre pasado.

Los más necesitados de votos deberán seducir a sus vecinos para que concurran a la urna en plena época estival, con un mal de época bastante claro: la baja participación de la gente convocada a emitir su voto, aquí y en todo el país.

De todos modos, la semana ya aportó fuego a la estructura motriz electoral. La firma para la apertura progresiva del nuevo hospital de Luján de Cuyo sirvió, a la vez, de punto de encuentro para una interesante jerarquía política: el ministro del Interior, el gobernador provincial y el intendente del departamento. Todo camino a una elección departamental de la que probablemente queden varias proyecciones.

El acuerdo al que arribó el eje Cambia Mendoza-La Libertad Avanza con el Pro en ese territorio, que automáticamente se extendió a los otros departamentos en los que se elegirán concejales, comienza a generar expectativas, como veremos, pensando en la elección de 2027 siempre y cuando el macrismo se mantenga en el oficialismo.

Es por ello que para Esteban Allasino el acto del jueves tuvo mucha trascendencia. Fue anfitrión de la firma entre el Estado provincial y el sector privado luego de que su gestión hiciera su parte para la concreción. Con ello será el jefe comunal que participó de la activación de un centro asistencial que los habitantes de la zona reclamaron durante muchísimos años.

El 60% de los votos obtenido por el oficialismo nacional y provincial en octubre pasado en el departamento conducido por Allasino hace pensar en una cómoda elección en febrero, teniendo en cuenta el nivel de aceptación alto que mantendría la gestión municipal.

No sólo un muy buen resultado apuntalaría a Allasino para el resto de su gestión, sino que lo anotaría, por qué no, en el grupo de los que válidamente pueden aspirar a una proyección provincial o nacional. Para el Pro, además, formar parte nuevamente de Cambia Mendoza, por lo menos en la elección parcial que viene, es un respiro, un desahogo necesario desde lo partidario luego de la pobre participación del partido de Macri, aquí, como integrante de Provincias Unidas.

Maipú y San Rafael, dos importantes reductos del justicialismo mendocino enfrentan situaciones diferentes. En ambos departamentos los números de octubre pasado dejaron muchas caras largas, de preocupación. En Maipú el PJ quedó segundo a casi 30 puntos porcentuales, mientras que en San Rafael también fue segundo con 10% menos. Diferencias muy amplias a favor del eje oficialista nacional y provincial que de algún modo justifican una vez más el desdoblamiento departamental dispuesto, pero que también obligan a encarar campañas muy enfocadas en el día a día de cada jurisdicción.

La consultora local Diagnóstico y Análisis ya realizó una medición en dos departamentos conducidos por el justicialismo, con resultados que invitan a acelerar a los oficialistas de turno.

En Maipú, con consultas hechas en la ciudad cabecera departamental, Gutiérrez y Luzuriaga en los primeros días de este mes, un 40% apoya a los candidatos a concejales del intendente Stevanato y 36% a los del eje Cambia Mendoza-La Libertad Avanza.

Con respecto a San Rafael, para la misma fecha, apoyaría a los candidatos “de Cornejo y Milei” un 37% y a los del intendente Omar Félix un 35%. En tercer lugar, el kirchnerismo con un lejano 9,81% que, a no dudarlo, le resta fuerza al oficialismo departamental.

Lo llamativo es que en los dos lugares la ponderación de la gestión de los intendentes es muy superior a la intención de voto de sus candidatos a concejales.

Más allá de sus gestiones, los intendentes justicialistas de la provincia que enfrentan elecciones en febrero (hay que sumar a Santa Rosa y La Paz) no pueden escapar fácilmente al difícil y confuso momento en el que se encuentra el PJ nacional luego de la dura derrota de octubre.

El peronismo ha caído en una evidente crisis de conducción que deberá solucionar de algún modo durante el año en curso para poder encarar con ambiciones la carrera electoral por la presidencia en 2027.

En el orden nacional ha quedado representado, por un lado, por el devaluado kirchnerismo, mientras el gobernador bonaerense Kicillof busca articular una salida de su propio territorio también pensando en las presidenciales y los gobernadores están más atentos a los recursos que puedan negociar con la Nación, para a partir de ahí volcar sus intenciones a través de sus representados en las bancas del Congreso.

Volviendo a la realidad mendocina, también hay que recordar que el desdoblamiento en los departamentos ha venido siendo un recurso político a mano para los “caciques” del PJ, fundamentalmente desde que la racha de derrotas en Mendoza comenzó en 2013 y continúa.

Rivadavia, en cambio, muestra una escena especial. Conduce la comuna el partido departamental Sembrar, creado en 2023 por el radical escindido Ricardo Mansur. Una intendencia importante, en un departamento del Este con empuje y buena producción. Una administración disidente que se instaló como cuña entre otras radicales.

La próxima elección desdoblada centra el interés entre el oficialismo departamental, que buscará consolidarse, y el eje liderado por el cornejismo, que puede aspirar a recuperar protagonismo departamental. Los resultados de 2023 arrojaron una ventaja escasa para el partido de Mansur, razón por la que la próxima disputa por la conformación del Concejo Deliberante será muy trascendente.

Las elecciones postergadas de febrero prometen dejar impacto, o sorpresas que siempre da la política.

* El autor es periodista. [email protected]