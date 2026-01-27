El Gobierno denunció a antimineros por la difusión de información falsa sobre el agua potable en San Rafael

El Gobierno de Alfredo Cornejo presentó denuncias penales contra quienes difundieron información falsa durante el fin de semana, en el marco de las tormentas que afectaron al sur mendocino, precisamente en San Rafael . Según la postura oficial, detrás de las publicaciones estuvieron sectores antimineros que alertaron sobre una supuesta contaminación del agua potable con material radioactivo, tras las crecidas del río Diamante y del Arroyo del Tigre.

Las intensas lluvias registradas en la región provocaron aumentos significativos en los caudales de ríos y arroyos, pero también derivaron en una fuerte polémica por mensajes que circularon en redes sociales, portales digitales y cadenas de WhatsApp, en los que se advertía a la población sobre un presunto riesgo en el consumo de agua de red.

Ante esa situación, el Ejecutivo provincial avanzó con dos presentaciones judiciales. Una fue realizada por el Ministerio de Ambiente y Energía y la otra por la empresa Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) , con el objetivo de que la Justicia investigue el origen y la responsabilidad en la difusión de esos contenidos.

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema , señaló que se trató de “difusión falsa que alertaba a la población sobre el peligro de consumir agua potable por red” y remarcó que ese tipo de mensajes “no lo vamos a permitir”.

El funcionario diferenció de la protesta social de la difusión de información falsa. “Manifestarse es legítimo y está bien, siempre que no afecte derechos de terceros. La opinión es libre, cada uno puede decir lo que le parezca, pero el difundir información falsa y atemorizar a la sociedad es otro límite que no se debería poder traspasar ”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que una de las denuncias apunta a las versiones que aseguraban que no existían controles oficiales y que, como consecuencia de ello, el agua se había contaminado. “Eso es totalmente falso”, afirmó, y agregó que AYSAM presentó su propia denuncia por los mensajes que indicaban que el agua potable no era apta para el consumo.

Desde el Gobierno provincial también se reforzaron las verificaciones técnicas tras la circulación de los rumores. El director de Minería, Jerónimo Shantal, realizó una inspección in situ en el establecimiento minero Fabril, que permitió descartar cualquier tipo de contaminación vinculada a los hechos denunciados en redes sociales.

Atemorizar a la población tiene consecuencias jurídicas. Difundir que no se puede tomar agua de la red domiciliaria por contaminación, en el marco de una tormenta torrencial, es un delito. Vamos a denunciar penalmente a quienes infunden temor en la población con falsas noticias… https://t.co/5PzSEiRAAg — Natalio Mema (@NatalioMema) January 25, 2026

Mema sostuvo además que las publicaciones provienen de “las mismas organizaciones que ya conocemos” y advirtió que, ante la falta de evidencia científica y respaldo técnico, “difunden estas barbaridades”. “Siempre hay un porcentaje de la población que puede estar desprevenido y creerles”, señaló.

El titular de la cartera de Gobierno subrayó que se trata de un tema especialmente sensible por el contexto en el que se produjo. “Estamos en medio de una tormenta torrencial, con personas evacuadas y crecientes en los ríos. Sumarle esta incertidumbre a las familias de Mendoza no lo podemos permitir”, afirmó.

Según explicó, el Ejecutivo actuó en dos etapas: primero desmintiendo las versiones con informes técnicos y luego realizando las denuncias penales correspondientes.

“Ahora será la Justicia la que investigue quiénes están detrás de estas cuentas y de esta difusión, y que se apliquen las penas que el Código Penal de la Nación prevé para estos casos”, indicó, al tiempo que aclaró que las sanciones pueden ir desde multas y trabajo comunitario hasta penas de prisión, según el impacto del hecho.

En esa línea, Mema precisó que se aportaron pruebas basadas en publicaciones realizadas en redes sociales, algunas vinculadas a asambleas y organizaciones, y también datos sobre personas particulares.

“En San Rafael es muy común que se generen cadenas de WhatsApp y tenemos identificados algunos números de teléfono que ya fueron aportados a la Justicia”, detalló.

El enojo de Latorre

Por su parte, la ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre, calificó lo ocurrido como “lamentable” e “indignante”. “Que asociaciones que se presentan como defensoras del ambiente estén difundiendo información falsa para asustar e intimidar a la población respecto de algo tan sensible como el consumo de agua potable es muy grave”, afirmó.

Latorre explicó que lo difundido indicaba que las crecidas del Arroyo del Tigre, afluente del río Diamante, habrían provocado el arrastre de material radioactivo desde el complejo Sierra Pintada, contaminando el agua de consumo. “Técnicamente es una aberración absoluta”, aseguró.

La ministra remarcó que Sierra Pintada no se encuentra en producción, sino en tareas de remediación de pasivos ambientales, y que el sitio es monitoreado de manera permanente por distintos organismos.

Jimena Latorre La ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre.

Entre ellos mencionó a la Dirección de Fiscalización y Gestión Ambiental, el Departamento General de Irrigación (DGI), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FACAI) y la empresa operadora.

“Hay monitoreos constantes de agua, tanto superficial como subterránea, y controles sobre reservorios y canteras para garantizar que eventos como lluvias intensas o aluviones no generen ningún tipo de impacto”, explicó.

Finalmente, Latorre advirtió sobre el impacto de la desinformación en la confianza pública. “Es muy grave el nivel de desinformación. Esto también obliga a reflexionar, de cara a la ciudadanía, sobre a quién se le cree y qué información se consume”, concluyó.