Ciudad: rompió la vidriera de un local y robó un celular

Todo ocurrió ayer a plena luz del día. La cámara de seguridad del local captó al ladrón durante el robo.

Robo en un local comercial de la Ciudad de Mendoza.

Un local comercial, en pleno centro de la Ciudad de Mendoza, fue víctima de un robo ayer. El acto delictivo quedó registrado por una cámara de seguridad del comercio.

El caso se registró en la siesta mendocina, cerca de las 15.30. En ese momento, el ladrón aprovechó que no había circulación de peatones por la calle Espejo al 772.

Robo en un local comercial de la Ciudad de Mendoza Robo en un local comercial de la Ciudad de Mendoza. En ese horario, y según se puede reconstruir gracias a lo captado por la cámara, el hombre decidió romper la vidriera arrojando primero una piedra y luego forzando el frente del local.

Acto seguido, el ladrón se digirió al fondo del comercio y sustrajo un celular. En cuestión de segundos la alarma comenzó a sonar, lo que provocó que el hombre optara por escapar del lugar con solo un elemento en su botín.