Volcó una camioneta en el Acceso Sur y el tránsito por "el rulo" a calle Paso quedó cortado

El incidente vial ocurrió alrededor de las 7.30. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Volcó una camioneta en el Acceso Sur y el tránsito hacia calle Paso quedó cortado

Una camioneta Ford Ranger volcó este lunes por la mañana en el Acceso Sur, a la altura del “rulo” de calle Paso, lo que obligó a cortar el tránsito en ese sector.

El incidente vial ocurrió alrededor de las 7.30, cuando el conductor, que circulaba hacia el norte, dobló al oeste para tomar la subida hacia calle Paso. Por razones que son materia de investigación, perdió el control del vehículo y tanto la camioneta como el carro que remolcaba terminaron volcados en la banquina.

