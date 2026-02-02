Detuvieron a una "dealer" menor de edad en la Plaza Independencia: secuestraron la droga y la llevaron con su mamá

La joven de 17 años tenía 15 envoltorios tipo raviol y una piedra con sustancia blanquecina.

Una menor de 17 años fue aprehendida durante la madrugada de este lunes en el interior de Plaza Independencia, en Ciudad, tras ser encontrada en posesión de droga durante un patrullaje preventivo.

El procedimiento se realizó alrededor de las 3.30, en la intersección de calles Rivadavia y Mitre, cuando personal policial de la Comisaría 4ª identificó a un grupo de jóvenes que se encontraban en actitud sospechosa. Al efectuar la requisa de una de ellas, se hallaron en un bolso tipo morral 15 envoltorios tipo raviol y una piedra con sustancia blanquecina.

En el lugar intervino personal de Policía Contra el Narcotráfico, que realizó las pruebas correspondientes y determinó que se trataba de cocaína, con un peso total de 24,03 gramos.