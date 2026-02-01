Pronóstico en Mendoza: lunes con ascenso de la temperatura y martes inestable

Tras la caída de árboles, calles anegadas, cortes de luz y accidentes, entre otros problemas, el lunes será un respiro para los mendocinos. Tal como sucedió este domingo, la semana arrancará con una jornada templada.

Los fuertes vientos, las intensas lluvias y la caída de granizo, los mendocinos continúan en alerta por las condiciones climáticas, en medio de los daños provocados por los fenómenos mencionados. En ese marco, la semana arrancará con una temperatura máxima mayor a los 30°C y no bajará con el correr de los días.

Desde la Dirección de Contingencias Climáticas anticiparon para este lunes: "Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera". La mínima será de 20°C y la máxima de 34°C.

Para el martes, el pronóstico extendido prevé "nubosidad variable con poco cambio de la temperatura e inestable hacia la noche con tormentas, vientos algo fuertes del sector sur. Poco nuboso en cordillera". La mínima se ubicaría en los 22°C y la máxima en los 33°C.

El miércoles estará "caluroso e inestable con nubosidad variable", con una temperatura máxima de 34°C. La misma temperatura se registraría el jueves, con inestabilidad, tormentas aisladas y precipitaciones en cordillera.