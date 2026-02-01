1 de febrero de 2026 - 21:58

Pronóstico en Mendoza: lunes con ascenso de la temperatura y martes inestable

Tras la caída de árboles, calles anegadas, cortes de luz y accidentes, entre otros problemas, el lunes será un respiro para los mendocinos. Tal como sucedió este domingo, la semana arrancará con una jornada templada.

Pronóstico en Mendoza.

Pronóstico en Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Los fuertes vientos, las intensas lluvias y la caída de granizo, los mendocinos continúan en alerta por las condiciones climáticas, en medio de los daños provocados por los fenómenos mencionados. En ese marco, la semana arrancará con una temperatura máxima mayor a los 30°C y no bajará con el correr de los días.

Leé además

mendoza bajo alerta naranja por tormentas y granizo: el pronostico para el fin de semana

Mendoza bajo alerta naranja por tormentas y granizo: el pronóstico para el fin de semana

Por Redacción Sociedad
Pronóstico del tiempo para Mendoza.

Pronóstico en Mendoza: continúa la amenaza por tormentas mientras sube la temperatura

Por Redacción Sociedad

Desde la Dirección de Contingencias Climáticas anticiparon para este lunes: "Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera". La mínima será de 20°C y la máxima de 34°C.

Para el martes, el pronóstico extendido prevé "nubosidad variable con poco cambio de la temperatura e inestable hacia la noche con tormentas, vientos algo fuertes del sector sur. Poco nuboso en cordillera". La mínima se ubicaría en los 22°C y la máxima en los 33°C.

El miércoles estará "caluroso e inestable con nubosidad variable", con una temperatura máxima de 34°C. La misma temperatura se registraría el jueves, con inestabilidad, tormentas aisladas y precipitaciones en cordillera.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cuándo caen los feriados de Carnaval en 2026.

Carnaval 2026: dos feriados nacionales que habilitan un descanso extendido

Por Redacción Sociedad
Incendios en la Patagonia.

Incendios fuera de control en la Patagonia: el fuego ya afecta a cuatro parques nacionales

Por Redacción Sociedad
Se reestableció el servicio de agua en Mendoza.

Aguas Mendocinas confirmó que el servicio quedó totalmente normalizado en Mendoza tras el temporal

Por Redacción Sociedad
A pesar de los dolores y las advertencias médicas, Amalia Figueroa cumplió su objetivo. Esta es su foto en la cumbre del Volcán Lanín.

A los 47 años empezó a entrenar, superó los dolores y hoy, a los 71, hizo cumbre en el volcán Lanín

Por Redacción Sociedad