Carnaval 2026: dos feriados nacionales que habilitan un descanso extendido

El Gobierno nacional definió el calendario nacional que establece cuándo y a quiénes les corresponden los descansos extendidos.

Con la llegada del Carnaval, el 2026 ofrece uno de los primeros respiros del año para quienes ya sienten el desgaste del inicio de la actividad laboral. Sin embargo, como ocurre cada temporada, surgen dudas respecto a si se tratará de feriados nacionales o simples días no laborables.

De acuerdo con el cronograma oficial de feriados, los festejos de Carnaval caerán lunes y martes, lo que conforma de manera automática un fin de semana largo de cuatro días. Esta combinación permite, con una mínima planificación, extender el descanso e incluso organizar unas mini vacaciones.

La posibilidad de “estirar” el calendario se volvió tendencia entre quienes buscan optimizar sus días de descanso anual, ya que se trata de dos feriados nacionales, los terceros del año luego del 1° de enero.

Cuándo es el próximo fin de semana largo nacional El próximo fin de semana largo en Argentina será en el marco de los carnavales. En 2026, los feriados están fijados para el lunes 16 y martes 17 de febrero, conformando así cuatro días consecutivos de descanso en todo el país.

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Lunes 16 y Martes 17 de febrero: Carnaval.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20) Días no laborables Lunes 23 de marzo: antes del feriado del 24 de marzo.

Viernes 10 de julio: para extender el descanso tras el 9 de julio.

Lunes 7 de diciembre: antes del feriado del 8 de diciembre.