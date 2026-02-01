Carnaval 2026: dos feriados nacionales que habilitan un descanso extendido

Con la llegada del Carnaval, el 2026 ofrece uno de los primeros respiros del año para quienes ya sienten el desgaste del inicio de la actividad laboral. Sin embargo, como ocurre cada temporada, surgen dudas respecto a si se tratará de feriados nacionales o simples días no laborables.
De acuerdo con el cronograma oficial de feriados, los festejos de Carnaval caerán lunes y martes, lo que conforma de manera automática un fin de semana largo de cuatro días. Esta combinación permite, con una mínima planificación, extender el descanso e incluso organizar unas mini vacaciones.
La posibilidad de “estirar” el calendario se volvió tendencia entre quienes buscan optimizar sus días de descanso anual, ya que se trata de dos feriados nacionales, los terceros del año luego del 1° de enero.
Cuándo es el próximo fin de semana largo nacional
El próximo fin de semana largo en Argentina será en el marco de los carnavales. En 2026, los feriados están fijados para el lunes 16 y martes 17 de febrero, conformando así cuatro días consecutivos de descanso en todo el país.