Se viene un nuevo corte de agua por obras en el Gran Mendoza: cuándo será y que zonas afectará

Aysam informó que finalizarán obras clave en la cámara de La Puntilla para optimizar el servicio a 800.000 usuarios. Las tareas afectarán el suministro en seis departamentos durante toda la jornada del sábado 28 de marzo.

El próximo sábado 28 de marzo, la empresa Aguas Mendocinas (AYSAM) llevará a cabo dos intervenciones de gran envergadura como parte de la etapa final de las obras en la cámara de macro regulación de La Puntilla.

Estas tareas, que comenzarán a las 5 de la mañana, cuentan con la participación de personal de Operaciones e Inspección de la entidad y una empresa contratista.

Los trabajos técnicos específicos incluyen la instalación de una válvula mariposa en el acueducto de 600 mm de la cámara seca Benegas, además de la colocación de dos compuertas en la cámara hexagonal de derivación del acueducto de 1.100 mm.

Obras de Aguas y Saneamiento Mendoza (Aysam) Obras de Aguas y Saneamiento Mendoza (Aysam) Aysam Según informaron desde la empresa, estas acciones forman parte de un proyecto integral de optimización de la macrodistribución en el Área Metropolitana, que representa una inversión histórica de 5,1 millones de dólares destinada a mejorar la eficiencia operativa para más de 800.000 mendocinos.

Como complemento a este plan de infraestructura, ya se han instalado 14 caudalímetros en puntos estratégicos, como las plantas y acueductos de transporte en zonas de Palmares Valley, Benegas, Alto Godoy, Plaza Cioppo, Potrerillos, Luján II y La Puntilla.