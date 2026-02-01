1 de febrero de 2026 - 11:58

Aguas Mendocinas confirmó que el servicio quedó totalmente normalizado en Mendoza tras el temporal

La empresa informó que los establecimientos potabilizadores y las estaciones de bombeo ya están en pleno funcionamiento. Aún así, solicitaron el uso responsable y solidario del agua.

Se reestableció el servicio de agua en Mendoza.

Se reestableció el servicio de agua en Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La empresa Aguas Mendocinas informó que el servicio de agua potable se encuentra totalmente normalizado en toda la provincia, luego de las intensas tormentas que afectaron al Área Metropolitana y la zona de Piedemonte. El proceso de recuperación y llenado de reservas fue realizado con éxito.

Leé además

La empresa Aguas Mendocinas confirmó los cortes del suministro de agua en varias zonas de Mendoza.

El servicio de agua comienza a normalizarse en Mendoza tras el temporal: qué zonas siguen afectadas

Por Redacción Sociedad
Aguas Mendocinas

Aguas Mendocinas suspenderá su atención telefónica este jueves por tareas de mantenimiento

Por Redacción Sociedad

Según el comunicado emitido este domingo a las 10, todos los establecimientos potabilizadores y las estaciones de bombeo ya están en pleno funcionamiento, lo que permitió restablecer el suministro en las áreas que habían registrado inconvenientes tras el temporal.

Desde la empresa solicitaron a la población realizar un uso responsable y solidario del agua potable, con el objetivo de preservar las reservas y garantizar la estabilidad del sistema.

Zonas de Mendoza que presentaban fallas

El servicio de agua potable no se encontraba en funcionamiento al 100% ya que en algunas áreas todavía existían demoras, debido a los procesos de recuperación y llenado. Esto provocaba baja presión o falta de suministro intermitente. Finalmente, tras los trabajos realizados, se recuperó el servicio.

Los últimos sectores afectados eran Guaymallén (Barrios de Dorrego, Las Cañas y San Francisco del Monte) y Godoy Cruz (El cuadrante comprendido desde calle Alberdi a Progreso, y de Cervantes al Acceso Sur).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cortes de agua en Mendoza tras una crecida en Alta Montaña que afectó la turbidez: qué zonas afecta.

Por la crecida en Alta Montaña habrá cortes de agua en el Gran Mendoza: qué zonas afecta

Por Redacción Sociedad
Finalizaron los trabajos de Aysam

Ya quedaron colocados los dos nuevos caudalímetros y el servicio de agua se encuentra normalizado

Por Redacción Sociedad
A pesar de los dolores y las advertencias médicas, Amalia Figueroa cumplió su objetivo. Esta es su foto en la cumbre del Volcán Lanín.

A los 47 años empezó a entrenar, superó los dolores y hoy, a los 71, hizo cumbre en el volcán Lanín

Por Redacción Sociedad
La cantidad de presos en Argentina alcanzó un récord histórico.

Argentina alcanzan la tasa más alta de presos de su historia: el dato de Mendoza que sorprende

Por Redacción Sociedad