Incendios fuera de control en la Patagonia: el fuego ya afecta a cuatro parques nacionales

El avance de los incendios forestales en la Patagonia alcanzó este domingo un nivel crítico, con múltiples focos activos de manera simultánea en cuatro parques nacionales y una superficie devastada que supera las 45.000 hectáreas en el Parque Nacional Los Alerces , uno de los pulmones verdes más importantes del sur argentino.

De acuerdo con el último informe de la Administración de Parques Nacionales (APN) , el escenario es de extrema complejidad debido a la coexistencia de incendios en distintos sectores, particularmente en las zonas Norte y Centro , lo que obligó a reforzar el despliegue de recursos humanos y logísticos en Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz .

Las tareas de combate se ven seriamente condicionadas por temperaturas elevadas, fuertes ráfagas de viento y una humedad relativa muy baja , factores que no solo dificultan el control del fuego sino que incrementan el riesgo de propagación hacia nuevas áreas de bosque nativo .

En el operativo que se desarrolla en Los Alerces , trabajan actualmente 247 brigadistas de la APN , en coordinación con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y 265 efectivos de la provincia de Chubut . Ante la magnitud del incendio, el organismo nacional mantiene otros 300 combatientes en alerta , provenientes de distintas regiones del país, para asegurar los recambios en la línea de fuego.

Incendios en la patagonia y daños irreparables. Entrega del puerto de Ushuaia. Acuerdos carnales. Circo sin pan. Todo. ABSOLUTAMENTE TODO ESTA MAL. pic.twitter.com/LNouc52wdi

Desde Parques Nacionales remarcaron que los vehículos oficiales afectados al apoyo logístico cuentan con prioridad absoluta de circulación , al tiempo que se dispuso el cierre de la Portada Norte del parque y la restricción de la navegación recreativa en el Lago Futalaufquen , con el objetivo de facilitar las maniobras de los 20 medios aéreos desplegados en la zona.

Incendios en la Patagonia Incendios en la Patagonia. redes

Emergencia Ígnea y focos en Santa Cruz

La gravedad de la situación llevó al Gobierno nacional a avanzar en la declaración de la Emergencia Ígnea para Santa Cruz, que se sumará así a Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, provincias que ya cuentan con ese estatus legal.

En territorio santacruceño, los incendios se concentran al sur de Puerto San Julián, afectando áreas sensibles como la Reserva Provincial Península de San Julián y el Parque Interjurisdiccional Marino Makenke. Si bien el fuego llegó a ubicarse a unos 4.000 metros de zonas habitadas, las autoridades indicaron que por el momento no existe riesgo directo para las viviendas.

Incendios en la Patagonia Incendios en la Patagonia. redes

Coordinación interjurisdiccional y pronóstico adverso

El reporte diario de la APN destacó que la articulación entre Nación, provincias y municipios es permanente, con el foco puesto en la seguridad del personal y la preservación de los ecosistemas, en un contexto donde no se esperan precipitaciones en los próximos días.

En total, el Estado nacional ya movilizó 426 brigadistas, además de una importante flota de apoyo terrestre y aéreo, para contener los frentes activos que avanzan sobre pastizales y bosques nativos en los parques Lago Puelo, Nahuel Huapi y Lanín, donde la vigilancia se mantiene de forma constante para evitar que el fuego alcance zonas estratégicas o áreas de visitantes.