1 de febrero de 2026 - 21:17

Javier Milei visitaría Mendoza este mes en el marco del "Tour de la Gratitud"

Aunque la fecha aún no está confirmada, la agenda presidencial se definiría antes del inicio de las sesiones ordinarias del Congreso.

El presidente planea una visita a Mendoza.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei evalúa visitar la provincia de Mendoza durante el mes de febrero, en el marco del denominado “Tour de la Gratitud”. Se trata de una gira por distintas ciudades del interior del país con la que busca agradecer el respaldo recibido a su gestión desde diciembre de 2023.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la fecha aún no fue confirmada. Sin embargo, el viaje se concretaría cerca de fin de mes, una vez que el Congreso apruebe el Proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y actualmente en debate durante las sesiones extraordinarias.

Entre las actividades previstas, Milei mantendría un encuentro con el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, quien en las últimas semanas expresó un respaldo público y explícito a la iniciativa oficial. El apoyo se formalizó tras una reunión que el mandatario provincial mantuvo con el ministro del Interior, Diego Santilli, en el marco de una gira política para sumar adhesiones a la reforma laboral.

Cornejo calificó el proyecto como una medida “esencial” para actualizar el marco normativo vigente y sostuvo que la legislación laboral actual se encuentra “desactualizada”, al punto de considerarla “antiobrera”, al entender que desalienta la creación de empleo genuino.

En esa línea, el gobernador afirmó que la reforma propuesta por el Ejecutivo nacional “facilitará” que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, pierdan el temor a contratar nuevos trabajadores, y evaluó que el proyecto cuenta con altas probabilidades de ser aprobado en el Congreso.

Por el momento, la Casa Rosada no confirmó cómo continuará la gira presidencial por el interior del país. No obstante, se espera que durante esta semana se definan las actividades oficiales que Milei desarrollará antes del inicio de las sesiones ordinarias, previstas para el 1 de marzo.

