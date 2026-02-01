El Chaqueño Palavecino defendió su gesto con Milei: "Lo que menos traté en mi vida es ser alcahuete"

El músico explicó que invitó al presidente a cantar como lo hizo con otras autoridades y rechazó las acusaciones de favoritismo.

En el marco del "tour de la gratitud" Javier Milei estuvo semanas atrás en el escenario del festival de Jesús María junto al Chaqueño Palavecino.

El Chaqueño Palavecino salió al cruce de las críticas que recibió tras haber invitado a cantar al presidente Javier Milei durante el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, que se realiza todos los años en la provincia de Córdoba. “Lo que menos traté en mi vida es ser alcahuete”, afirmó el artista.

En declaraciones radiales, el músico explicó que la invitación no tuvo connotaciones políticas y que se trató de un gesto habitual en su carrera. Según relató, le propuso cantar al mandatario del mismo modo que lo hizo en otras oportunidades con distintas autoridades, entre ellas el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

“Lo invité a cantar porque sé que canta, como lo hice con muchas autoridades. Mientras estábamos cantando, lo vi en un palquito donde van los invitados, lo saludé y me pidió cantar ‘Amor salvaje’ y le dije suba, como a una persona más. Estaba contento y me pidió que no le hiciera pasar papelones”, relató el cantante en Radio Mitre.

Embed - La entrevista al Chaqueño Palavecino sobre su invitación a Milei en Jesús María Le doy mi palabra En el cierre de sus declaraciones, Palavecino se refirió de manera implícita a colegas que cuestionaron su accionar, al señalar que “hubo dichos que no vienen al caso” y subrayó que su comportamiento fue “con respeto a la autoridad”.