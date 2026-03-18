18 de marzo de 2026 - 19:45

Premios Oscar 2026: la revista Rolling Stone apuntó contra la gala y tildó de "grosero" un momento polémico

Durante la ceremonia de premiación se vivió un momento muy criticado por la audiencia y la reconocida revista no lo dejó pasar.

La revista Rolling Stone apuntó contra los Oscar y tildó de grosero un momento polémico
La revista Rolling Stone apuntó contra los Oscar y tildó de "grosero" un momento polémico

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El pasado domingo, se celebró la 98° edición de los premios Oscar, la ceremonia más importante de la industria del cine. Durante la gala, se vivieron momentos que no pasaron desapercibidos por la audiencia y hubo uno en particular que generó una gran polémica.

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Una de las grandes ganadoras de la noche fue la película "Kpop Demon Hunters" que se quedó con el premio a Mejor Canción por "Golden", convirtiéndose en la primera canción de kpop en ganar un Oscar. La artista surcoreana EJAE subió al escenario junto a su equipo para recibir el premio. Sin embargo, el momento terminó con un gusto amargo.

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Tras dar su discurso, la artista le cedió el micrófono a uno de los miembros del equipo de composición para que dijera unas palabras. Sin embargo, le cerraron el micrófono y comenzó a sonar la música que daba inicio al espacio publicitario en la transmisión en vivo. Al notar la situación, EJAE se mostró molesta y pidió a la producción que esperaran a que su compañero pudiera hablar.

El momento generó polémica e indignación, no sólo en redes sociales, sino también entre el público presente en la sala. Además, muchos medios se hicieron eco de la situación y criticaron fuertemente a los premios.

La revista Rolling Stone tildó el momento de "grosero"

Al día siguiente, el reconocido medio estadounidense apuntó contra la Academia y recordó lo que sucedió el año pasado durante uno de los discursos de premiación. "Adrien Brody habló durante cinco minutos y cuarenta segundos interminables al ganar el premio a Mejor Actor por The Brutalist . En ningún momento le apagaron el micrófono", criticó.

Además, Rolling Stone tildó el momento de "sorprendentemente grosero" y lo calificó como uno de los peores momentos en esta edición de los Oscar. "Un grupo de personas que acababa de hacer historia. Podrían haberle dado a ese hombre treinta segundos para disfrutar de la gloria", señaló

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