Premios Oscar 2026: la revista Rolling Stone apuntó contra la gala y tildó de "grosero" un momento polémico

Durante la ceremonia de premiación se vivió un momento muy criticado por la audiencia y la reconocida revista no lo dejó pasar.

El pasado domingo, se celebró la 98° edición de los premios Oscar, la ceremonia más importante de la industria del cine. Durante la gala, se vivieron momentos que no pasaron desapercibidos por la audiencia y hubo uno en particular que generó una gran polémica.

Una de las grandes ganadoras de la noche fue la película "Kpop Demon Hunters" que se quedó con el premio a Mejor Canción por "Golden", convirtiéndose en la primera canción de kpop en ganar un Oscar. La artista surcoreana EJAE subió al escenario junto a su equipo para recibir el premio. Sin embargo, el momento terminó con un gusto amargo.

Embed BREAKING: The Oscars audience erupted in anger and boos when EJAE got emotional as she made history as the first Oscar win for a K-pop song and the academy played music over her as she attempted to speak.



Viewers are currently pissed online, no way to put it lightly. pic.twitter.com/PvTnCoHswN — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) March 16, 2026 Tras dar su discurso, la artista le cedió el micrófono a uno de los miembros del equipo de composición para que dijera unas palabras. Sin embargo, le cerraron el micrófono y comenzó a sonar la música que daba inicio al espacio publicitario en la transmisión en vivo. Al notar la situación, EJAE se mostró molesta y pidió a la producción que esperaran a que su compañero pudiera hablar.

El momento generó polémica e indignación, no sólo en redes sociales, sino también entre el público presente en la sala. Además, muchos medios se hicieron eco de la situación y criticaron fuertemente a los premios.

La revista Rolling Stone tildó el momento de "grosero" Al día siguiente, el reconocido medio estadounidense apuntó contra la Academia y recordó lo que sucedió el año pasado durante uno de los discursos de premiación. "Adrien Brody habló durante cinco minutos y cuarenta segundos interminables al ganar el premio a Mejor Actor por The Brutalist . En ningún momento le apagaron el micrófono", criticó.