La 'Negra' Vernaci y Lizy Tagliani, afuera de Pop Radio: sorpresa y reacciones opuestas

Ambas conductoras fueron notificadas minutos antes de que se hiciera pública la decisión. Mientras Vernaci mostró su enojo al aire, Lizy optó por el humor y el agradecimiento.

Las reacciones de Vernaci y Lizy Tagliani tras quedar fuera de Pop Radio.

La salida de Elizabeth Vernaci y Lizy Tagliani de Pop Radio generó sorpresa, incluso entre las propias conductoras, que fueron notificadas minutos antes de que la noticia se hiciera pública. Según informó Ángel De Brito, la decisión responde a cambios estructurales en la emisora.

Bronca al aire y críticas veladas Vernaci expresó su malestar en su programa “La Negra Pop”, tras 17 años al aire. Sin detallar la situación, dejó en claro su enojo por el momento en que se tomó la decisión: “Nos ha dejado a todos como un balde de agua fría… uno se embarca con cosas”, lanzó.

También deslizó críticas hacia las autoridades: “Un día estás acá, otro día estás allá… algún día nos veremos cara a cara, corazón”, dijo con tono irónico. Incluso, en medio del programa, reaccionó con humor incómodo cuando sonó “No es mi despedida”, de Gilda: “Chicos, no ayuda en nada”, comentó.

Embed A "LA NEGRA VERNACI" Y A LIZY TAGLIANI LES LEVANTARON EL PROGRAMA DE RADIO@intrusos #Intrusos26Años pic.twitter.com/jaN4kSH1Jw — América TV (@AmericaTV) March 18, 2026 El mensaje de Lizy Tagliani Por su parte, Tagliani confirmó en redes que su ciclo terminará el 27 de marzo y lamentó no haber podido comunicarlo al aire. “Me hubiese encantado ser yo la que lo diga en el programa de radio”, expresó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lizy Tagliani (@lizytagliani) A diferencia de Vernaci, optó por un tono conciliador: “Solo tengo palabras de agradecimiento… he aprendido un montón”, afirmó. Además, destacó el lado positivo de la situación, al señalar que podrá enfocarse en otros proyectos como la obra “Annie” y sus trabajos en streaming y televisión.