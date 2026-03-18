18 de marzo de 2026 - 21:02

La 'Negra' Vernaci y Lizy Tagliani, afuera de Pop Radio: sorpresa y reacciones opuestas

Ambas conductoras fueron notificadas minutos antes de que se hiciera pública la decisión. Mientras Vernaci mostró su enojo al aire, Lizy optó por el humor y el agradecimiento.

Las reacciones de Vernaci y Lizy Tagliani tras quedar fuera de Pop Radio.

Las reacciones de Vernaci y Lizy Tagliani tras quedar fuera de Pop Radio.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La salida de Elizabeth Vernaci y Lizy Tagliani de Pop Radio generó sorpresa, incluso entre las propias conductoras, que fueron notificadas minutos antes de que la noticia se hiciera pública. Según informó Ángel De Brito, la decisión responde a cambios estructurales en la emisora.

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Bronca al aire y críticas veladas

Vernaci expresó su malestar en su programa “La Negra Pop”, tras 17 años al aire. Sin detallar la situación, dejó en claro su enojo por el momento en que se tomó la decisión: “Nos ha dejado a todos como un balde de agua fría… uno se embarca con cosas”, lanzó.

También deslizó críticas hacia las autoridades: “Un día estás acá, otro día estás allá… algún día nos veremos cara a cara, corazón”, dijo con tono irónico. Incluso, en medio del programa, reaccionó con humor incómodo cuando sonó “No es mi despedida”, de Gilda: “Chicos, no ayuda en nada”, comentó.

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El mensaje de Lizy Tagliani

Por su parte, Tagliani confirmó en redes que su ciclo terminará el 27 de marzo y lamentó no haber podido comunicarlo al aire. “Me hubiese encantado ser yo la que lo diga en el programa de radio”, expresó.

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A diferencia de Vernaci, optó por un tono conciliador: “Solo tengo palabras de agradecimiento… he aprendido un montón”, afirmó. Además, destacó el lado positivo de la situación, al señalar que podrá enfocarse en otros proyectos como la obra “Annie” y sus trabajos en streaming y televisión.

Humor y cierre del ciclo

Horas más tarde, la conductora llevó la situación al humor en Olga, con un video en el que ironizó sobre su salida del trabajo. Mientras tanto, en Intrusos, la periodista Paula Varela aseguró que la decisión no fue bien recibida por ninguna de las dos y que el equipo sería reubicado.

La salida de ambas figuras deja al descubierto tensiones internas y un proceso de reorganización dentro de la emisora.

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