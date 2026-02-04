Chocaron dos móviles en medio de una frenética persecución: cuatro policías heridos y un auto robado secuestrado

Una persecución policial a alta velocidad durante la madrugada en Las Heras terminó con el secuestro de un auto robado y un arma de fuego, luego de un choque entre dos móviles oficiales que dejó a varios efectivos con lesiones leves.

Una intensa persecución policial registrada durante la madrugada de este miércoles en Las Heras terminó con el secuestro de un vehículo robado y un arma de fuego, además de varios efectivos policiales con lesiones leves tras un choque entre móviles oficiales.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:35, cuando personal policial inició una persecución a alta velocidad de un vehículo que se daba a la fuga por la vía pública. En el marco del operativo, dos móviles policiales circulaban por calle San Martín de sur a norte y, al llegar a la intersección con calle Coni, uno de los patrulleros colisionó en su parte frontal trasera con otro móvil.

2 Como consecuencia del impacto, ambos vehículos oficiales sufrieron daños materiales de consideración. Los efectivos intervinientes, identificados como C. Q. (32), oficial inspector, E. M. (29), L. E. J. (28) y B. A. (27), todos auxiliares, manifestaron diversas dolencias y fueron asistidos en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Tras ser diagnosticados con traumatismos varios, se dispuso el traslado de la totalidad del personal a la Clínica Francesa para una mejor evaluación.

Pese al siniestro vial, el operativo continuó y el personal logró localizar el vehículo que era perseguido, un Ford Fiesta que presentaba los cristales grabados con una patente distinta, lo que permitió confirmar que se trataba de un rodado con pedido por robo.

1 Posteriormente, y como parte de un rastrillaje realizado en el barrio Yapeyú, se procedió al hallazgo y secuestro de un arma de fuego tipo revólver calibre 22, con tambor de ocho alveolos y cinco cartuchos del mismo calibre, la cual se encontraba sumergida en el barro.