Intento de robo de motos terminó con una persecución y detenidos: uno tenía tobillera electrónica

Ocurrió este miércoles por la tarde en el centro mendocino. Uno de los aprehendidos llevaba una tobillera electrónica por una causa de Violencia de Género.

Dos delincuentes intentaron robar motos en el centro mendocino: uno de ellos tenía tobillera electrónica

Dos hombres fueron aprehendidos este miércoles en la Ciudad de Mendoza luego de protagonizar un intento de robo de motos y una posterior persecución que se extendió por varias calles del centro mendocino.

El hecho ocurrió alrededor de las 14 en la intersección de calles San Juan y Lavalle. La situación fue advertida por operadores del monitoreo municipal que observaron a dos sujetos que intentaban sustraer una motocicleta estacionada en la vía pública. Al no lograr su objetivo, los individuos se dieron a la fuga por calle Lavalle hacia el oeste, siendo seguidos en todo momento a través de las cámaras.

Minutos después, en calles Gutiérrez y 9 de Julio, los sospechosos forzaron las medidas de seguridad y lograron robar una motocicleta Honda 100 cc, propiedad de una joven de 27 años.

Al arribar el personal policial, los sujetos emprendieron nuevamente la huida. En la intersección de 9 de Julio y Montevideo colisionaron contra un móvil municipal, arrojando en el lugar dos cascos y un “destripador”, elemento utilizado para violentar tambores de encendido. Luego continuaron la fuga corriendo en distintas direcciones.

Uno de los individuos fue aprehendido en calles Chile y Sarmiento, mientras que el segundo fue detenido minutos más tarde en Paso de los Andes y Sobremonte. Este último, identificado como Leandro F. (19), tenía colocada una tobillera electrónica en el marco de una causa por Violencia de Género. El otro aprehendido fue identificado como Cristian H. (26).

Ambos fueron trasladados a la dependencia de Estrada y quedaron a disposición de la autoridad judicial competente. La intervención corresponde a la jurisdicción de la Comisaría 3ª de Capital.