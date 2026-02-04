4 de febrero de 2026 - 08:46

Lo descubrieron "paseando" por los techos, intentó escapar y lo atraparon con un botín "fresquito"

Un hombre de 24 años fue detenido este miércoles por la noche luego de protagonizar un robo en una vivienda ubicada en Las Heras. El capturado ya tenía antecedentes de robo.

Un hombre de 24 años fue detenido este miércoles por la noche luego de protagonizar un robo en una vivienda ubicada en Las Heras. El hecho ocurrió alrededor de las 22:25 en un domicilio situado sobre calle San Miguel al 1800 y tomó intervención personal de la Comisaría 16ª.

Según informaron fuentes policiales, vecinos alertaron al 911 tras observar a una persona desplazándose por los techos en actitud sospechosa. Al arribar al lugar, los efectivos constataron daños en la parte trasera del inmueble de la víctima, identificada como L. T. (42), con rejas violentadas y el techo forzado.

Durante el operativo, los uniformados detectaron a un sujeto oculto en el lugar, quien intentó darse a la fuga, pero fue alcanzado y aprehendido a pocos metros, sobre calle San Miguel. El detenido fue identificado como G. E. A. (24), quien cuenta con antecedentes por robo simple en 2021 y robos agravados por escalamiento en 2025 y 2026.

En el procedimiento se logró recuperar varios elementos sustraídos, entre ellos cubiertas, una bicicleta, mochilas, herramientas y utensilios de cocina.

La causa quedó a disposición de la Oficina Fiscal de jurisdicción, que impartió las directivas correspondientes.

