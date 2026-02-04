Un policía federal se esposó a las rejas de la Casa Rosada: denunció corrupción y pidió un mejor sueldo

El agente se presentó uniformado y con su arma reglamentaria. Aseguró que votó a Milei, que lo volvería a votar, pero le pidió respuestas.

Una escena insólita se registró este miércoles por la mañana frente a la Casa Rosada, cuando un efectivo de la Policía Federal decidió esposarse a las rejas del edificio para visibilizar un reclamo vinculado a su situación laboral y salarial.

El protagonista fue el cabo Miguel Montiel, quien se presentó uniformado, con su arma reglamentaria, y exhibió una pancarta en la que denunciaba presuntos hechos de corrupción en la Superintendencia de Transporte de la fuerza. También reclamó por su sueldo y le exigió al Gobierno respuestas.

“Quiero que los miembros del Gobierno vean la corrupción que hay por parte de la Superintendencia y los jefes de la comisaría donde pertenezco”, asume, mientras resume las “prácticas indebidas”. “Soy cabo auxiliar de la Policía Federal y mi sueldo es de 700 mil pesos. Eso incomoda también”, agregó.

“Soy apolítico, pero voté a Milei y lo volvería a votar. Esto es vocación, no es política. Le pido al gobierno que no se olvide de los sueldos”, cerró.

Embed "Casa Rosada":

Porque un cabo de la Policía Federal se esposó a la reja de la Casa Rosada para denunciar corrupción y reclamar una mejora salarial pic.twitter.com/a0mTPSt39p — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 4, 2026 Formalizó su denuncia ante Asuntos Internos Tras el inicio de la protesta, se desplegó un operativo de seguridad en la zona y se conformó un cordón policial. Luego, Montiel fue trasladado a la sede de la Policía Federal Argentina para que formalice su denuncia ante Asuntos Internos, indicaron fuentes oficiales a Noticias Argentinas.