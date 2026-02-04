4 de febrero de 2026 - 15:03

Un policía federal se esposó a las rejas de la Casa Rosada: denunció corrupción y pidió un mejor sueldo

El agente se presentó uniformado y con su arma reglamentaria. Aseguró que votó a Milei, que lo volvería a votar, pero le pidió respuestas.

Policía esposado en Casa Rosada.

Policía esposado en Casa Rosada.

Foto:

NA/Claudio Fanchi
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una escena insólita se registró este miércoles por la mañana frente a la Casa Rosada, cuando un efectivo de la Policía Federal decidió esposarse a las rejas del edificio para visibilizar un reclamo vinculado a su situación laboral y salarial.

El protagonista fue el cabo Miguel Montiel, quien se presentó uniformado, con su arma reglamentaria, y exhibió una pancarta en la que denunciaba presuntos hechos de corrupción en la Superintendencia de Transporte de la fuerza. También reclamó por su sueldo y le exigió al Gobierno respuestas.

“Quiero que los miembros del Gobierno vean la corrupción que hay por parte de la Superintendencia y los jefes de la comisaría donde pertenezco”, asume, mientras resume las “prácticas indebidas”. “Soy cabo auxiliar de la Policía Federal y mi sueldo es de 700 mil pesos. Eso incomoda también”, agregó.

“Soy apolítico, pero voté a Milei y lo volvería a votar. Esto es vocación, no es política. Le pido al gobierno que no se olvide de los sueldos”, cerró.

Formalizó su denuncia ante Asuntos Internos

Tras el inicio de la protesta, se desplegó un operativo de seguridad en la zona y se conformó un cordón policial. Luego, Montiel fue trasladado a la sede de la Policía Federal Argentina para que formalice su denuncia ante Asuntos Internos, indicaron fuentes oficiales a Noticias Argentinas.

Hasta el momento, Montiel presta servicio en la Comisaría del Ferrocarril Belgrano Norte, sede sobre la cual denunció bajos salarios y presuntos hechos que involucraban sobornos en la Superintendencia, además del “robo de los adicionales” y la existencia de una supuesta “caja negra” en su división.

Tras el inicio de la medida de fuerza, que tuvo lugar en Balcarce 50 alrededor de las 10.40, las autoridades iniciaron protocolos de contención para resolver la situación.

