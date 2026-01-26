Gobernadores en la Casa Rosada: quiénes se reunieron más veces con Milei y su gabinete

En los dos años que lleva Javier Milei como presidente de la Nación, no ha logrado mantener en el tiempo un buen vínculo tanto con los gobernadores como con los miembros de la oposición. Este vaivén se puede comprobar en el Registro de Audiencias del Poder Ejecutivo , que permite dimensionar el nivel de diálogo político con cada mandatario provincial.

En ese esquema, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , aparece entre los jefes provinciales que menos reuniones formales solicitaron al Ejecutivo nacional durante los primeros dos años de gestión libertaria.

A nivel legisladores nacionales, en el registro que elabora el Ministerio del Interior figuran dos mendocinos que han mantenido audiencias con miembros del gabinete libertario en estos dos años. Estos son Facundo Correa Llano (LLA) y Mercedes Llano (Partido Demócrata).

El primer contacto institucional de Milei con las provincias se dio el 19 de diciembre de 2023 , cuando el flamante presidente recibió en la Casa Rosada a los 23 gobernadores y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri .

Luego, el 30 de octubre del año pasado , tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza, el mandatario volvió a convocarlos en busca de respaldo para avanzar con las reformas impulsadas por su gobierno.

De acuerdo con el registro oficial, cinco gobernadores peronistas nunca solicitaron audiencias individuales con funcionarios nacionales desde la asunción de Milei: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Algunos de ellos, como Kicillof, Zamora y Melella, volvieron a la Casa Rosada el 8 de marzo de 2024, en una reunión colectiva encabezada por el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Cornejo, entre los gobernadores con menos audiencias

En ese mapa de relaciones, Alfredo Cornejo se ubica dentro del grupo de mandatarios con menor cantidad de encuentros formales con el Ejecutivo nacional. Según el Registro de Audiencias, el gobernador mendocino mantuvo seis reuniones con funcionarios nacionales en lo que va de la gestión: dos durante 2024 y cuatro en 2025.

Cornejo comparte ese nivel de actividad con otros mandatarios provinciales como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz y Gustavo Valdés. Un escalón más abajo aparecen Carlos Sadir (Jujuy) y Hugo Passalacqua (Misiones), con cuatro audiencias, mientras que el pampeano Jorge Ziliotto fue el que menos solicitó, con solo dos encuentros en 2024.

En contraste, el ranking de gobernadores con mayor cantidad de audiencias es encabezado por el chaqueño Leandro Zdero, aliado del Gobierno nacional, con 25 reuniones, seguido por Rogelio Frigerio (Entre Ríos) con 22, Raúl Jalil (Catamarca) con 20 audiencias, Ignacio Torres (Chubut) con 16 y Rolando Figueroa (Neuquén) con 14.

Legisladores mendocinos en la Casa Rosada

El Registro de Audiencias también da cuenta del vínculo entre el Gobierno nacional y el Congreso. En los dos años y un mes que lleva Milei en el poder, 91 diputados y 28 senadores nacionales solicitaron reuniones con funcionarios del Ejecutivo.

Dentro del extenso listado de diputados que mantuvieron audiencias en la Casa Rosada figuran dos legisladores mendocinos. Se trata de Facundo Correa Llano, presidente de La Libertad Avanza Mendoza, y Mercedes Llano, diputada nacional y presidenta del Partido Demócrata a nivel nacional.

Correa Llano registró siete audiencias con funcionarios del Gobierno nacional: cinco durante 2024 y dos en 2025, mientras que Mercedes Llano solicitó tres reuniones, todas concretadas en el transcurso de 2025.

En el caso del Senado, el mayor número de audiencias se concentra en legisladores del oficialismo nacional, encabezados por Ezequiel Atauche, Bartolomé Abdala y Francisco Paoltroni. En ese grupo no aparecen senadores mendocinos entre los más activos en la agenda de reuniones formales con el Ejecutivo.