Accidente múltiple en el Acceso Sur: chocaron tres vehículos y dos conductores se retiraron del lugar

El hecho ocurrió a la altura de Carrodilla y algunos de los involucrados se retiraron antes de la llegada de personal policial.

Choque múltiple en el Acceso Sur: dos conductores se fueron del lugar

Este sábado por la tarde se registró un siniestro vial múltiple en el Acceso Sur a la altura de calle Boedo en Luján de Cuyo, donde una camioneta, un auto y una moto terminaron colisionando y luego dos de los conductores se retiraron del lugar del hecho.

Según informaron fuentes policiales, el accidente fue alertado a través de un llamado al 911 que daba cuenta de una colisión entre varios vehículos.

De acuerdo con la primera reconstrucción del hecho, el conductor de una camioneta Ford Ranger circulaba por el Acceso Sur en dirección hacia el sur cuando, por razones que aún se intentan esclarecer, fue impactado desde atrás por un automóvil Chevrolet Cruze. En la secuencia también se vio involucrada una moto de baja cilindrada.

Choque en el Acceso Sur Al arribar los efectivos, constataron que tanto el conductor de la camioneta como el motociclista ya no se encontraban en la escena. En ese sentido, en las imágenes se observa que el vehículo Chevrolet resultó con daños considerables en la parte delantera.

En tanto, se hizo presente personal de Tránsito Municipal de Luján de Cuyo, que trabajó en el ordenamiento vehicular y en las actuaciones correspondientes.