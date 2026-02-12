El violento asalto que sufrió la mamá de Sergio Lapegüe: "Vaciaron todo, es una injusticia"

Un violento asalto tuvo como víctima a la madre del reconocido periodista Sergio Lapegüe . Elba Palermo, tiene 90 años y padece Alzheimer , fue asaltada en su casa de Lomas de Zamora por tres delincuentes que la tuvieron maniatada durante casi una hora.

El robo fue este miércoles por la tarde. Los ladrones ingresaron cerca de las 15.45 y redujeron rápidamente a las dos cuidadoras que estaban en la vivienda. Luego maniataron a la mujer mayor y comenzaron a revisar cada ambiente.

Elba Palermo, la madre de Sergio Lapegüe, tiene 90 años y padece de Alzheimer.

Durante el asalto , una de las empleadas fue ahorcada y golpeada , mientras que ambas trabajadoras y la madre del periodista fueron vendadas y amenazadas. Los delincuentes escaparon con 50 mil pesos en efectivo y también con el sistema de seguridad interno : retiraron las cámaras y la consola que almacenaba las imágenes.

Lapegüe llegó poco después y registró con su celular los destrozos . En el video se ven cajones abiertos y vacíos, muebles corridos, cuadros en el piso y hasta un piano desplazado de su lugar.

“Vaciaron todo. No dejaron nada. Es una injusticia”, expresó con enojo mientras mostraba el interior de la vivienda completamente revuelto.

Más tarde, en televisión, dio detalles del momento que atravesó su madre. “Le preguntaban dónde estaba la plata, la zamarreaban. No tienen ningún respeto”, señaló. También recordó que no es la primera vez que su familia sufre un hecho violento: años atrás, en otro asalto, su padre fue atacado con un bate.

La incógnita sobre cómo entraron

Uno de los puntos que ahora analiza la investigación es la forma en que los delincuentes accedieron a la casa. La puerta no presentaba signos de haber sido forzada.

Una de las cuidadoras declaró que escuchó a los asaltantes decir que habían entrado con una llave. Sin embargo, el conductor puso en duda esa hipótesis. Según explicó, la vivienda cuenta con reja electrónica y existen juegos de llaves que nadie retira.

“Yo lo dudo, porque hay dos juegos de llaves que no las saca nadie. Es una reja que, en las dos oportunidades que entraron, lo hicieron empujando la reja. Es una reja electrónica, no sé cómo hacen”, argumentó.

A pesar de que los ladrones se llevaron el disco rígido del sistema de seguridad, Lapegüe aseguró que intentará recuperar el material almacenado en la nube y revisar cámaras de otras propiedades cercanas.