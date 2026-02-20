Recopa Sudamericana: Lanús derrotó a Flamanego y acaricia otra estrella internacional

RECOPA SUDAMERICANA. Lanús fue claramente superior en La Fortaleza y el 1-0 con gol de Castillo hasta tuvo sabor a poco; en una semana se define en el Maracaná.

Yo soy un hombre simple. Solo quiero que el 3 de mi equipo tire un buen centro al área y que haya un nueve para cabecear la pelota. No pido mas.



Que golazo de Lanús.pic.twitter.com/Ni6Iatk2o8 — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) February 20, 2026 En el primer tiempo ya se percibía que sería un encuentro cerrado y de mucha fricción, con ambos equipos enfocados en mantener la posesión del balón antes de arriesgar y lanzarse al ataque.

Durante el segundo tiempo, todo se mantuvo igual: fue una lucha constante en la mitad de la cancha, con ambos equipos generando oportunidades de gol, aunque sin la eficacia necesaria para romper el cero.

No obstante, el Granate empujó junto a su gente y fue el goleador Rodrigo Castillo quien adelantó a los argentinos sobre los minutos finales, generando una gran fiesta en el sur de Buenos Aires.