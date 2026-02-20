Recopa Sudamericana: Lanús derrotó a Flamanego y acaricia otra estrella internacional

Recopa Sudamericana: el triunfazo de Lanús ante Flamengo
Desde el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, los dirigidos por Mauricio Pellegrino lograron hacer valer su chapa de campeones de Sudamérica y su condición de locales, sacaron una ventaja de oro y definirán todo en Brasil.
Yo soy un hombre simple. Solo quiero que el 3 de mi equipo tire un buen centro al área y que haya un nueve para cabecear la pelota. No pido mas.
En el primer tiempo ya se percibía que sería un encuentro cerrado y de mucha fricción, con ambos equipos enfocados en mantener la posesión del balón antes de arriesgar y lanzarse al ataque.
Durante el segundo tiempo, todo se mantuvo igual: fue una lucha constante en la mitad de la cancha, con ambos equipos generando oportunidades de gol, aunque sin la eficacia necesaria para romper el cero.