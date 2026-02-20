20 de febrero de 2026 - 08:41

Recopa Sudamericana: Lanús derrotó a Flamanego y acaricia otra estrella internacional

RECOPA SUDAMERICANA. Lanús fue claramente superior en La Fortaleza y el 1-0 con gol de Castillo hasta tuvo sabor a poco; en una semana se define en el Maracaná.

RECOPA SUDAMERICANA. Con un tanto de Castillo, Lanús derrotó 1-0 a Flamengo.&nbsp;

Lanús se plantó este jueves en La Fortaleza, desairó con entrega y un fútbol compacto al poderío teórico de Flamengo y se llevó una victoria inapelable de la ida de la Recopa Sudamericana 2025, un 1-0 hasta exiguo por lo visto en el campo de juego. Rodrigo Castillo, que volvía de una lesión, fue el autor del gol a la media hora del complemento y permitió que el equipo de Mauricio Pellegrino afronte con optimismo el desquite del próximo jueves en el Maracaná, donde el Mengao deberá mejorar muchísimo para estar a la altura.

image
RECOPA SUDAMERICANA. Castillo, autor del golazode Lan&uacute;s para derrotar por 1-0 a Flamengo.&nbsp;

Recopa Sudamericana: el triunfazo de Lanús ante Flamengo

Desde el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, los dirigidos por Mauricio Pellegrino lograron hacer valer su chapa de campeones de Sudamérica y su condición de locales, sacaron una ventaja de oro y definirán todo en Brasil.

En el primer tiempo ya se percibía que sería un encuentro cerrado y de mucha fricción, con ambos equipos enfocados en mantener la posesión del balón antes de arriesgar y lanzarse al ataque.

Durante el segundo tiempo, todo se mantuvo igual: fue una lucha constante en la mitad de la cancha, con ambos equipos generando oportunidades de gol, aunque sin la eficacia necesaria para romper el cero.

