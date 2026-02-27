27 de febrero de 2026 - 00:41

Bajo la lluvia se dió el Maracanazo: Lanús es campeón de la Recopa Sudamericana

Un escenario único se vivió en el Maracaná, Lanús venció por 3 a 2 en el complemento a Flamengo y es campeón de la Recopa continental.

José Canale fue el Héroe de la remontada ante Flamengo en el Maracaná.

En la ida, Rodrigo Castillo anotó el único tanto del partido y, en la vuelta, la torre de la delantera granate también volvió a abrir el marcador. Con dos goles de penal, el Mengao acercó el resultado y empató. En el alargue, el equipo del sur de Buenos Aires se adueñó de la pelota, jugando tan fluido como la lluvia que caía en Brasil, y el partido lo definió Aquino, dejando a Rossi por detrás de la pelota.

El momento donde Lanús toco las cuerdas

En los primeros minutos, Flamengo quedó descolocado tras el gol de Rodrigo Castillo, quien fue la gran figura de la llave. El delantero abrió nuevamente el marcador tras un grosero error de Rossi. Pero unos minutos más tarde, los locales consiguieron achicar la ventaja gracias al penal de Giorgian De Arrascaeta, que definió con seguridad para el empate parcial.

Luego, a los 85 minutos, tras un agarre en el área, el árbitro convalidó la pena máxima en contra de Lanús, que protestó en pleno. Hasta ese momento, el club con más seguidores de Brasil perdía la Recopa en su casa, pero a los 90 Jorginho lo cambió por gol, igualando la serie y desatando la euforia de todo el Maracaná.

Los goles para que el Granate grite campeón de la Recopa Sudamericana

Corría el complemento a los 117 minutos. Flamengo había tenido varias oportunidades de dar vuelta la llave, pero desde un córner la pelota cayó en el centro del área, como si de la misma lluvia se tratara, y José Canale, el paraguayo alto que tiene en la defensa Lanús, tomó de cabeza la pelota y, con toda la rosca que le pudo dar, la esquinó en el arco de Agustín Rossi.

Hasta ese momento, Lanús volvía a gritar campeón. Peña Biafore esperó en la esquina a Canale para festejar y todo el plantel se desparramó por donde había venido la pelota para gritar el gol y acercarse cada vez más a la nueva puerta del título.

Si el hincha de Lanús ya estaba con el grito en el cielo, lo elevó aún más apenas tres minutos más tarde. Dylan Aquino lideraba la contra y no pararon de buscarla. El defensor de Flamengo no pudo despejar bien y tocó el balón nuevamente en Aquino, que se la llevó solo. Tenía a Rodrigo Castillo para el pase, pero lo que sucedió dejó impresionado a Agustín Rossi tanto como a relatores.

Aquino, con la mente fría pero el corazón caliente, eludió al arquero argentino y al defensor brasileño. Castillo seguía apareciendo como opción de pase, pero incluso estando por debajo del arco el jugador solo la empujó. Se puso la pelota bajo la remera para salir gritando y corriendo, y Lanús, en la última, gritó campeón.

