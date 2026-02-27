Bajo la lluvia se dió el Maracanazo: Lanús es campeón de la Recopa Sudamericana

Un escenario único se vivió en el Maracaná, Lanús venció por 3 a 2 en el complemento a Flamengo y es campeón de la Recopa continental.

José Canale fue el Héroe de la remontada ante Flamengo en el Maracaná.

Si de partidos épicos se trata, este fue uno. Con el dominio durante los 90 minutos de Lanús, el resultado estampó lo evidente y el Granate es campeón tras vencer en la vuelta por 3 a 2. Luego de ir perdiendo, dio vuelta el resultado en un marcador impensado: un verdadero Maracanazo.

En la ida, Rodrigo Castillo anotó el único tanto del partido y, en la vuelta, la torre de la delantera granate también volvió a abrir el marcador. Con dos goles de penal, el Mengao acercó el resultado y empató. En el alargue, el equipo del sur de Buenos Aires se adueñó de la pelota, jugando tan fluido como la lluvia que caía en Brasil, y el partido lo definió Aquino, dejando a Rossi por detrás de la pelota.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2027188320040616063&partner=&hide_thread=false No se cómo terminará este partido, pero 18 millones de dolares por el 90% y me levanté generoso. Rodrigo Castillo. pic.twitter.com/Zs36tAMKxT — Lanussimpsons (@Lanussimpsons) February 27, 2026 El momento donde Lanús toco las cuerdas En los primeros minutos, Flamengo quedó descolocado tras el gol de Rodrigo Castillo, quien fue la gran figura de la llave. El delantero abrió nuevamente el marcador tras un grosero error de Rossi. Pero unos minutos más tarde, los locales consiguieron achicar la ventaja gracias al penal de Giorgian De Arrascaeta, que definió con seguridad para el empate parcial.

Luego, a los 85 minutos, tras un agarre en el área, el árbitro convalidó la pena máxima en contra de Lanús, que protestó en pleno. Hasta ese momento, el club con más seguidores de Brasil perdía la Recopa en su casa, pero a los 90 Jorginho lo cambió por gol, igualando la serie y desatando la euforia de todo el Maracaná.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2027208298160685168&partner=&hide_thread=false OTRO GOL DE PENAL DE FLAMENGO



Esta vez, anotó Jorginho y por ahora se define todo en la tanda de penales.



pic.twitter.com/LmWZnqbQMb — Lucas Cattoni (@lucas_cattonii) February 27, 2026 Los goles para que el Granate grite campeón de la Recopa Sudamericana Corría el complemento a los 117 minutos. Flamengo había tenido varias oportunidades de dar vuelta la llave, pero desde un córner la pelota cayó en el centro del área, como si de la misma lluvia se tratara, y José Canale, el paraguayo alto que tiene en la defensa Lanús, tomó de cabeza la pelota y, con toda la rosca que le pudo dar, la esquinó en el arco de Agustín Rossi.