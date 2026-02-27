"Chiqui" Tapia busca anular su indagatoria por la presunta retención de $19.300 millones en aportes.

La defensa del presidente de la AFA presentó un pedido de nulidad para la cita del 5 de marzo. La justicia investiga la "apropiación indebida" de tributos que, según ARCA, la entidad retuvo pero nunca depositó.

Los abogados del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, solicitaron formalmente la nulidad de su declaración indagatoria, prevista para el próximo jueves 5 de marzo, en el marco de una causa que investiga una presunta retención indebida de aportes y tributos por una suma superior a los $19.353 millones.

El planteo, firmado por los letrados Norberto Frontini y Lucio Simonetti, sostiene que la citación es improcedente mientras exista una apelación pendiente ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico. La defensa argumenta que resoluciones del Ministerio de Economía suspendieron ejecuciones fiscales contra asociaciones civiles, lo que, a su criterio, eliminaría el carácter penal del reclamo.

La acusación contra AFA Sin embargo, tanto la fiscalía como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se opusieron a ese argumento y el juez Amarante respaldó esa postura al considerar que la suspensión de ejecuciones no elimina la obligación tributaria ni habilita a omitir el pago.

La acusación de ARCA es tajante: la AFA habría practicado retenciones de IVA, Ganancias y aportes previsionales a terceros, pero no los depositó en el plazo legal de 30 días. El organismo subraya que esos fondos "no son propios del contribuyente", sino recursos del Estado que la AFA habría "apropiado indebidamente" entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Claudio "Chiqui" Tapia Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA. Para ordenar las indagatorias, el juez Amarante valoró un informe técnico sobre los movimientos financieros de la AFA que detalla que en 2025, la entidad madre del fútbol argentino registró acreditaciones por más de $453.449 millones y solo en diciembre de 2024, los ingresos superaron los $45.000 millones. Además, durante el periodo investigado, la entidad constituyó numerosos plazos fijos tanto en pesos como en dólares.