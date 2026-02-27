27 de febrero de 2026 - 15:30

"Chiqui" Tapia busca anular su indagatoria por la presunta retención de $19.300 millones en aportes

La defensa del presidente de la AFA presentó un pedido de nulidad para la cita del 5 de marzo. La justicia investiga la "apropiación indebida" de tributos que, según ARCA, la entidad retuvo pero nunca depositó.

Chiqui Tapia busca anular su indagatoria por la presunta retención de $19.300 millones en aportes.

"Chiqui" Tapia busca anular su indagatoria por la presunta retención de $19.300 millones en aportes.

Los abogados del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, solicitaron formalmente la nulidad de su declaración indagatoria, prevista para el próximo jueves 5 de marzo, en el marco de una causa que investiga una presunta retención indebida de aportes y tributos por una suma superior a los $19.353 millones.

El planteo, firmado por los letrados Norberto Frontini y Lucio Simonetti, sostiene que la citación es improcedente mientras exista una apelación pendiente ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico. La defensa argumenta que resoluciones del Ministerio de Economía suspendieron ejecuciones fiscales contra asociaciones civiles, lo que, a su criterio, eliminaría el carácter penal del reclamo.

La acusación contra AFA

Sin embargo, tanto la fiscalía como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se opusieron a ese argumento y el juez Amarante respaldó esa postura al considerar que la suspensión de ejecuciones no elimina la obligación tributaria ni habilita a omitir el pago.

La acusación de ARCA es tajante: la AFA habría practicado retenciones de IVA, Ganancias y aportes previsionales a terceros, pero no los depositó en el plazo legal de 30 días. El organismo subraya que esos fondos "no son propios del contribuyente", sino recursos del Estado que la AFA habría "apropiado indebidamente" entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Claudio "Chiqui" Tapia
Claudio

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA.

Para ordenar las indagatorias, el juez Amarante valoró un informe técnico sobre los movimientos financieros de la AFA que detalla que en 2025, la entidad madre del fútbol argentino registró acreditaciones por más de $453.449 millones y solo en diciembre de 2024, los ingresos superaron los $45.000 millones. Además, durante el periodo investigado, la entidad constituyó numerosos plazos fijos tanto en pesos como en dólares.

Para ARCA, estos datos demuestran una “total posibilidad fáctica” de pagar la deuda. El organismo sostiene que existió "dolo", ya que la conducción de la AFA conocía su obligación y contaba con el dinero, pero optó por omitir el depósito para, presuntamente, utilizar esos fondos en beneficio propio o financiero.

Qué pasó con la restricción para salir del país de Tapia y Toviggino

Junto con Tapia, también está imputado el tesorero Pablo Toviggino, cuya indagatoria fue postergada. Ambos dirigentes tienen actualmente una prohibición de salida del país, aunque Tapia obtuvo una autorización temporal para asistir a eventos de Conmebol tras pagar una caución de 5 millones de pesos.

El juez Amarante deberá resolver en las próximas horas si hace lugar al pedido de nulidad de la defensa o si ratifica que el presidente de la AFA debe presentarse a declarar el próximo jueves.

