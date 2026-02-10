Un respiro para Úbeda: Boca recupera a Palacios y Janson de sus lesiones

Palacios y Janson ya se entrenan a la par del grupo y le dan más alternativas al esquema de Claudio Úbeda.

Luego de la tensa reunión que convocó al presidente Juan Román Riquelme, a los referentes del plantel y al cuerpo técnico, el martes trajo un cambio de clima en Boca Predio y una primera bocanada de aire fresco para Úbeda, ya que Carlos Palacios y Lucas Janson se recuperaron de sus respectivas lesiones y volvieron a trabajar junto al grupo.

Esta noticia no es menor para los planes del DT, ya que viene sufriendo una seguidilla de bajas en este inicio del Torneo Apertura y todavía busca reorganizar un Boca sin funcionamiento claro, una falencia que quedó expuesta en la dura derrota frente a Vélez del último fin de semana.

image De los ocho lesionados en el "Xeneize", los primeros en reaparecer para darle respiro y más variantes al entrenador son Palacios, que todavía no había sido convocado en lo que va del año y Janson, quien pasó de ser titular de emergencia a sufrir un desgarro grado dos en el músculo oblicuo abdominal izquierdo. Ambos cumplieron con los plazos de rehabilitación y recién esta semana pudieron entrenarse sin inconvenientes físicos.

Con varios días por delante antes de recibir a Platense el domingo en Brandsen 805, es un hecho que Úbeda volverá a contar con los dos, al menos para integrar la lista de concentrados. Incluso, si el chileno responde bien en los próximos entrenamientos, hay chances concretas de que vuelva al once titular, un lugar que fue habitual para él durante el segundo semestre de 2025 bajo la conducción del Sifón.

image El gran problema que sufre Boca en lo táctico En un Boca que carece de un nexo claro entre Leandro Paredes y los delanteros, y que sufre la falta de juego asociado en estas primeras cuatro fechas, Palacios aparece como una carta clave para aportar soluciones inmediatas dentro de la cancha.