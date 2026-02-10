10 de febrero de 2026 - 18:21

Un respiro para Úbeda: Boca recupera a Palacios y Janson de sus lesiones

Palacios y Janson ya se entrenan a la par del grupo y le dan más alternativas al esquema de Claudio Úbeda.

Úbeda respira aliviado por la recuperación de estos jugadores.

Esta noticia no es menor para los planes del DT, ya que viene sufriendo una seguidilla de bajas en este inicio del Torneo Apertura y todavía busca reorganizar un Boca sin funcionamiento claro, una falencia que quedó expuesta en la dura derrota frente a Vélez del último fin de semana.

De los ocho lesionados en el "Xeneize", los primeros en reaparecer para darle respiro y más variantes al entrenador son Palacios, que todavía no había sido convocado en lo que va del año y Janson, quien pasó de ser titular de emergencia a sufrir un desgarro grado dos en el músculo oblicuo abdominal izquierdo. Ambos cumplieron con los plazos de rehabilitación y recién esta semana pudieron entrenarse sin inconvenientes físicos.

Con varios días por delante antes de recibir a Platense el domingo en Brandsen 805, es un hecho que Úbeda volverá a contar con los dos, al menos para integrar la lista de concentrados. Incluso, si el chileno responde bien en los próximos entrenamientos, hay chances concretas de que vuelva al once titular, un lugar que fue habitual para él durante el segundo semestre de 2025 bajo la conducción del Sifón.

El gran problema que sufre Boca en lo táctico

En un Boca que carece de un nexo claro entre Leandro Paredes y los delanteros, y que sufre la falta de juego asociado en estas primeras cuatro fechas, Palacios aparece como una carta clave para aportar soluciones inmediatas dentro de la cancha.

Kevin Zenón no logró aprovechar su titularidad en Liniers y podría cederle su lugar, mientras que Janson, en principio, asoma como alternativa desde el banco.

