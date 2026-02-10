Martín Palermo contó que Riquelme vivió en su casa y que algo rompió su amistad: "Después de 2008 cambió".

El "Titán" rompió el silencio sobre su vínculo con el actual presidente de Boca. Contó detalles inéditos y reveló el año exacto en que todo se quebró.

Martín Palermo volvió a sacudir el mundo Boca con revelaciones sobre su histórica relación con Juan Román Riquelme. En una entrevista íntima, el máximo goleador xeneize detalló cómo pasaron de una amistad entrañable a un distanciamiento que marcó una era, revelando el momento exacto en que el vínculo se rompió sin vuelta atrás.

La historia de los dos máximos ídolos modernos del club de la Ribera es, para muchos, un misterio de vestuario que duró años. Sin embargo, el máximo goleador de la institución decidió ponerle palabras a esa distancia durante una charla con Juan Pablo Varsky, donde repasó su carrera y su presente como entrenador tras un paso intenso por el fútbol de Brasil.

Palermo recordó que el vínculo no siempre fue frío; al contrario, hubo una época de cercanía total que excedía los límites de la cancha. Incluso, reveló un dato que pocos conocían: cuando el "Titán" dejó el Villarreal de España, Juan Román Riquelme vivió durante un año entero en la casa que el goleador tenía en esa ciudad.

Embed “No sé qué episodio pudo haber cambiado, pero sí después del 2008 cambió la relación”



Martín Palermo habló sobre cómo era su vínculo con Juan Román Riquelme dentro y fuera de la cancha.



"Vivió en mi casa": el desconocido lazo que unía a los ídolos Esa convivencia indirecta demostraba la confianza que existía entre ambos. Según Palermo, durante la Copa Libertadores 2007, cuando Riquelme regresó al club, formaban un bloque sólido junto al "Negro" Ibarra, compartiendo todo el tiempo juntos como referentes de la vieja guardia. Eran, en sus propias palabras, "muy cercanos".

Sin embargo, el ex atacante fue tajante al marcar una fecha en el calendario: el año 2008. "No sé qué episodio pudo haber cambiado, pero después del 2008 cambió la relación. Ya no era el vínculo que teníamos de antes", explicó sin poder identificar una discusión o pelea puntual que detonara el quiebre. Lo más llamativo es que ninguno de los dos buscó aclarar qué fue lo que pasó, permitiendo que el silencio se instalara definitivamente.