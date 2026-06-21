21 de junio de 2026 - 12:10

La campera de Corea del Sur que se roba miradas en el Mundial 2026: el diseño inspirado en la flor nacional

La campera pre-partido diseñada por G-Dragon utiliza la flor nacional coreana como símbolo de resistencia, mientras que el kit lila optimiza la visión del juego.

Los jugadores de Corea del Sur lucieron la prenda en uno de los encuentros del Mundial 2026.

Los jugadores de Corea del Sur lucieron la prenda en uno de los encuentros del Mundial 2026.

Foto:

Los Andes | Redacción Estilo
Por Redacción Estilo

La selección de Corea del Sur expandió los límites del diseño deportivo en el Mundial 2026. Con una campera negra pre-partido que integra elementos de la alta costura y un conjunto suplente lila pensado para la inclusión, los "Tigres de Asia" imponen una estética que fusiona el fútbol con la cultura urbana global.

Leé además

La combinación combate uno de los problemas más recurrentes dentro de casa en días fríos.

Mezclar sal gruesa y romero: para qué se utiliza en casa y en qué lugares es más efectiva

Por Redacción Por Las Redes
los cajones de madera de frutas no las tires, tenes un tesoro: 5 formas economicas de transformarlas para el hogar

Los cajones de madera de frutas no las tires, tenés un tesoro: 5 formas económicas de transformarlas para el hogar

Por Ignacio Alvarado

La colección "Tigres de Asia", una colaboración entre Nike y el artista G-Dragon, introdujo una campera negra que se utiliza exclusivamente en la previa de los partidos. Esta prenda destaca por sus bordados de margaritas y referencias a la mugunghwa, la flor nacional de Corea. Su diseño no es ornamental, sino que representa la "flor eterna que nunca se marchita", un símbolo de persistencia que los registros surcoreanos vinculan con la identidad del país desde tiempos ancestrales.

image

¿Qué tecnología tiene el kit lila de Corea del Sur y por qué eligieron ese color?

A diferencia de la campera prematch, el uniforme suplente oficial -que incluye camiseta, pantalón y medias- es de color lila suave o Space Purple. Esta elección cromática generó debate por ser inusual en el fútbol profesional, pero responde a una necesidad técnica específica: mejorar la distinción de los equipos para jugadores y espectadores con daltonismo o deficiencias en la visión del color. Este kit debutó en un amistoso contra Austria y tuvo su mayor exposición en el duelo mundialista contra México en Zapopan.

El conjunto lila incorpora patrones florales que imitan los pétalos de la rosa de Sharon, la cual simboliza una voluntad indomable. El contraste se completa con detalles en verde menta y azul global en el escudo y el logo de la marca. Aunque algunos usuarios en redes calificaron el diseño como excesivamente llamativo o poco tradicional, la crítica especializada valora la integración de elementos artísticos que evocan el paisaje montañoso y la piel de tigre, símbolos de fuerza y coraje en la cultura coreana.

image

Por qué la campera negra de Corea del Sur se convirtió en tendencia en el Mundial 2026

La influencia de figuras como Son Heung-min potencia la visibilidad de estas prendas, que combinan el alto rendimiento con la moda callejera. La campera negra, en particular, se ha convertido en un objeto de deseo que trasciende el ámbito deportivo, consolidando a la selección surcoreana como un referente de estilo en el torneo. La colección demuestra que el diseño actual puede honrar la herencia histórica y, al mismo tiempo, ofrecer soluciones funcionales para la visibilidad en el juego.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

un gigante de los supermercados reemplaza a carrefour e invierte 25 millones para crear 150 puestos de trabajo

Un gigante de los supermercados reemplaza a Carrefour e invierte 25 millones para crear 150 puestos de trabajo

Por Andrés Aguilera
 Los jugadores de México festejan no solo el gol de Luis Romo sino la clasificación a la próxima ronda. El primer clasificado del Mundial 2026.

México venció a Corea del Sur y se convirtió en el primer clasificado del Mundial 2026

Corea del Sur encontró a través de Hwang In-beom el camino para el triunfo asiático. 

Corea del Sur anotó el primer golazo del Mundial 2026

el fin del negro azabache: estos son los 5 tonos oscuros en tendencia para el invierno 2026

El fin del negro azabache: estos son los 5 tonos oscuros en tendencia para el invierno 2026

Por Redacción Estilo