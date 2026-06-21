La campera de Corea del Sur que se roba miradas en el Mundial 2026: el diseño inspirado en la flor nacional

La campera pre-partido diseñada por G-Dragon utiliza la flor nacional coreana como símbolo de resistencia, mientras que el kit lila optimiza la visión del juego.

Los jugadores de Corea del Sur lucieron la prenda en uno de los encuentros del Mundial 2026.

La selección de Corea del Sur expandió los límites del diseño deportivo en el Mundial 2026. Con una campera negra pre-partido que integra elementos de la alta costura y un conjunto suplente lila pensado para la inclusión, los "Tigres de Asia" imponen una estética que fusiona el fútbol con la cultura urbana global.

La colección "Tigres de Asia", una colaboración entre Nike y el artista G-Dragon, introdujo una campera negra que se utiliza exclusivamente en la previa de los partidos. Esta prenda destaca por sus bordados de margaritas y referencias a la mugunghwa, la flor nacional de Corea. Su diseño no es ornamental, sino que representa la "flor eterna que nunca se marchita", un símbolo de persistencia que los registros surcoreanos vinculan con la identidad del país desde tiempos ancestrales.

image ¿Qué tecnología tiene el kit lila de Corea del Sur y por qué eligieron ese color? A diferencia de la campera prematch, el uniforme suplente oficial -que incluye camiseta, pantalón y medias- es de color lila suave o Space Purple. Esta elección cromática generó debate por ser inusual en el fútbol profesional, pero responde a una necesidad técnica específica: mejorar la distinción de los equipos para jugadores y espectadores con daltonismo o deficiencias en la visión del color. Este kit debutó en un amistoso contra Austria y tuvo su mayor exposición en el duelo mundialista contra México en Zapopan.

El conjunto lila incorpora patrones florales que imitan los pétalos de la rosa de Sharon, la cual simboliza una voluntad indomable. El contraste se completa con detalles en verde menta y azul global en el escudo y el logo de la marca. Aunque algunos usuarios en redes calificaron el diseño como excesivamente llamativo o poco tradicional, la crítica especializada valora la integración de elementos artísticos que evocan el paisaje montañoso y la piel de tigre, símbolos de fuerza y coraje en la cultura coreana.