México venció a Corea del Sur y se convirtió en el primer clasificado del Mundial 2026

México se transformó en el primer equipo en asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 . En un duelo clave por la segunda fecha del Grupo A, el conjunto anfitrión derrotó 1 a 0 a Corea del Sur en Guadalajara y quedó como líder en soledad de la zona. C on un gol de Luis Romo a los 5 minutos del complemento el conjunto Azteca festejó a lo grande.

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El encuentro enfrentaba a dos seleccionados que habían comenzado el certamen con una victoria y llegaban con la posibilidad de sellar anticipadamente el pasaje a la siguiente ronda. Fi nalmente, el Tri fue el que aprovechó la oportunidad y celebró ante su público.

Cuando el encuentro transitaba por un tramo de máxima paridad, México encontró la ventaja gracias a un grave error de Corea del Sur en la salida. Un mal entendimiento entre la defensa y el arquero dejó la pelota servida para Luis Romo, que no desaprovechó el regalo y definió para establecer el 1 a 0.

Luis Romo celebra el gol que le dio el triunfo a México ante Corea del Sur. El mediocampista marcó el tanto que aseguró la clasificación anticipada del Tri a los dieciseisavos de final y lo dejó como único líder del Grupo A del Mundial 2026

GOL DE MÉXICO Y LOCURA TOTAL Romo convirtió el 1-0 ante Corea del Sur y los hinchas celebraron a pleno en el Fan Fest de Dallas. : @sariskleit #TNTSportsMundial pic.twitter.com/ypbDSHz4dH

El mediocampista celebró así su primer gol en una Copa del Mundo y desató la euforia de los aficionados mexicanos presentes en Guadalajara. Su conquista terminó siendo decisiva.

Tal como se preveía, el duelo estuvo marcado por la intensidad y el equilibrio. Corea del Sur intentó imponer su dinámica y velocidad, mientras que México apostó por el control del balón y la presión alta para inclinar el desarrollo a su favor.

¡¡INSÓLITO ERROR DEL ARQUERO DE COREA DEL SUR!! La pelota se le escapó de las manos a Seung-Gyu Kim y Romo tan solo tuvo que empujarla para marcar el 1-0 de México. #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/1z3V89QLV3

Las ocasiones claras no abundaron y cada error podía resultar determinante. En ese contexto, el conjunto mexicano encontró la diferencia necesaria para quedarse con tres puntos de enorme valor en la pelea por el liderazgo del grupo.

88461e251d6418719eb3ec332b740400eecf79f0w Locura en Gudalajara, México es el primer clasificado. EFE/ Francisco Guasco

Liderazgo y clasificación asegurada

Con este resultado, México alcanzó los seis puntos sobre seis posibles y se aseguró matemáticamente un lugar en la próxima instancia del torneo.

Además de convertirse en el primer clasificado a los dieciseisavos de final, el equipo dirigido por Javier Aguirre dio un paso importante para terminar en la cima del Grupo A y afrontar la fase eliminatoria con una posición favorable.

Por su parte, Corea del Sur quedó obligado a buscar la clasificación en la última jornada, aunque continúa dependiendo de sí mismo para avanzar.

El Tri ilusiona a su gente

El triunfo alimenta la ilusión de los aficionados mexicanos, que sueñan con una actuación histórica en una Copa del Mundo disputada en casa.

Con dos victorias consecutivas y una clasificación temprana, México comienza a consolidarse como uno de los equipos más sólidos en el arranque del certamen y ya mira con expectativa los cruces de eliminación directa.