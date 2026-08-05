Imágenes sensibles: asesinaron a balazos a un influencer mientras hacía una transmisión en vivo

Un reconocido influencer mexicano llamado César Gastélum fue asesinado a balazos mientras realizaba un streaming en vivo en la ciudad de Culiacán, Sinaloa . El ataque fue perpetrado por dos sicarios que le dispararon a corta distancia.

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De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el homicidio ocurrió alrededor de las 20.15 (hora local) en el estacionamiento de un local de comidas rápidas ubicado sobre el boulevard Enrique Sánchez Alonso, a pocos metros de la esquina con Josefa Ortiz de Domínguez.

Gastélum se encontraba junto a dos personas que colaboraban con él en la transmisión, quienes no fueron atacados por lo que sobrevivieron al horroroso episodio.

El influencer fue asesinado en vivo por dos sicarios.

El influencer estaba realizando una transmisión cuando los agresores llegaron al lugar y le dispararon . El ataque quedó registrado por las cámaras que utilizaban sus acompañantes para producir el contenido.

Pocos minutos después del homicidio, las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y se viralizaron.

Antes del ataque, los presuntos sicarios habían pasado previamente por el lugar. Uno de ellos se preocupó y llegó a advertir: "¡Vámonos chicos!".

Sin embargo, los tres decidieron permanecer en el lugar. Otro de los acompañantes expresó su temor ante la presencia de los hombres: "Me sentí bien mal, esos chavalos me dan miedo".

Quién era César Gastélum

Gastélum tenía una importante presencia en redes sociales y acumulaba más de 129.000 seguidores en Instagram, 577.000 en TikTok y más de 16.000 suscriptores en YouTube.

César Gastélum, el influencer asesinado por sicarios en México. Instagram.

Su contenido estaba principalmente relacionado con viajes, blogs, gastronomía, reacciones y videojuegos, temáticas con las que había construido una comunidad de cientos de miles de seguidores.