El hecho ocurrió a la vista de miles de personas y las autoridades debieron montar un operativo para rescatar al hombre del agua. El sujeto podría ser imputado por diversos cargos y enfrentar años de prisión.

Conmoción en Nueva York: un hombre se arrojó desnudo desde el puente de Brooklyn y sobrevivió de milagro

Un impactante episodio se vivió este fin de semana en el Puente de Brooklyn, en Nueva York, cuando un hombre escaló una de las torres, llegó hasta la cima del puente y se arrojó al río completamente desnudo.

La secuencia fue filmada por transeúntes que pasaban por el lugar y observaron la conmocionante escena. Según informaron medios locales, el hecho sucedió alrededor de las 14:30, cuando Galymzhan Abaildayev, de 44 años, escaló una de las torres de la estructura y permaneció allí durante varios minutos.

Al alertar la situación, las autoridades llegaron al lugar y trataron de persuadirlo para que bajara del puente. Sin embargo, lejos de intentar descender, el hombre colocó varias banderas en la parte superior del puente y luego procedió a quitarse la ropa a la vista de miles de personas que se encontraban en el lugar.

La Policía de Nueva York cerró temporalmente el paseo peatonal para intentar bajar al sujeto de las alturas y evitar una posible desgracia. Minutos más tarde, el hombre tomó diversas telas y una mochila que tenía y se arrojó desde 85 metros de altura hacia el East River.

El rescate y una posible imputación Los agentes de la Unidad Portuaria de la Policía de Nueva York desplegaron un operativo para rescatar al hombre del río. A pesar de la fuerte caída, Abaildayev sobrevivió y fue trasladado al hospital Bellevue, donde permanece internado pero fuera de peligro.