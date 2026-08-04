Pasó 52 inviernos registrando nevadas en su pueblo y sus datos son clave para el cambio climático

Hay lugares a los que la gente va para desconectar y con poca cobertura de celular. Uno pensaría que alguien tendría que vivir solo en una cabaña en medio de las montañas para no saber nada de nada de la urbanización. Un hombre vive solo en medio de las montañas y conoce sobre el invierno y el cambio climático.
"Eso de ser un ermitaño... primero tendrías que definirlo, pero soy muy sociable. Simplemente me gusta estar solo", dijo Billy Barr en una entrevista en su casa, a 6,9 kilómetros de Crested Butte, en las afueras de Colorado. "El hecho de estar acá, de llevar tanto tiempo y de parecerme al Unabomber, le da un toque de originalidad".
Barr se despierta antes del amanecer cada mañana para tomar sus mediciones.
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Un pueblo científico con un único habitante invernal
Barr vive en Gothic, un pequeño pueblo que alberga al Laboratorio Biológico de las Montañas Rocosas (RMBL), fundado en 1928 sobre un pueblo minero abandonado de plata.
Es una de las estaciones de investigación de alta montaña más prolíficas del mundo, con proyectos científicos que estudian cambios atmosféricos, hidrológicos y biológicos a lo largo de décadas. Durante la mayor parte del invierno hay poca gente en los alrededores, aunque en verano llegan decenas de científicos a investigar y turistas a hacer senderismo.
Barr eligió deliberadamente un terreno por encima del pueblo, para evitar el bullicio del verano. Y esa elección, sostenida durante más de cinco décadas, terminó generando algo que ningún científico había planeado: una base de datos climática invaluable, construida por pura curiosidad personal.
La historia de Billy Barr demuestra algo poco común en la ciencia moderna.
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Datos que empiezan antes de los registros oficiales
- Los datos recopilados por Barr fuera de su casa se remontan a un período anterior al de los registros oficiales del estado, lo que le da a científicos e investigadores una perspectiva única sobre los patrones climáticos a largo plazo. Sus cifras son utilizadas por investigadores del laboratorio para fundamentar su trabajo.
- Barr empezó a guardar datos en cuadernos espiralados en la década de 1970 y todavía los conserva todos. Rescató uno de sus primeros diarios, de la temporada 1976-77, y buscó la fecha exacta: "Ok, acá está el total de nieve acumulada a esta fecha en 1977", dijo, siguiendo con el dedo las anotaciones del 11 de febrero. "Cantidad total de nieve, a ver, era 196. Eso es en centímetros." Hizo el cálculo con una calculadora: son 77 pulgadas. "Hoy estamos en 100 pulgadas."
Un invierno de récords que ni él mismo puede seguir
- Este invierno se batieron récords de temperatura a un ritmo que, según Barr, apenas puede seguir. Afirmó que la región ya superó 26 récords de temperatura máxima, con más de dos meses y medio de invierno todavía por delante. "El 28 de febrero, la nueva temperatura máxima récord fue de 56 grados", dijo Barr. "El récord anterior era de 46 grados. Superar un récord por 10 grados es algo inaudito."
- Barr también dijo que la capa de nieve fuera de su casa, durante una visita en marzo, era aproximadamente la mitad de lo que debería ser para esa época del año. "Creo que la capa de nieve promedio en esta fecha es de 58 pulgadas", explicó. "Debería ser el doble." Según sus propios registros, las nevadas invernales estuvieron un 54% por debajo del promedio histórico.
- Comparado con enero de 1981, hasta ahora considerado el segundo peor invierno en la historia de Colorado, Barr contó 298 centímetros de nieve acumulada. Este invierno, según sus propios términos, superó incluso a ese récord de escasez.
"Simplemente registro los datos"
Pese al peso científico de su trabajo, Barr insiste en marcar distancia con el rol de investigador profesional. "No soy meteorólogo. No soy hidrólogo", dijo. "Simplemente registro los datos." Aun así, después de 52 años de mediciones diarias ininterrumpidas, afirmó que la evidencia es innegable: "hoy, de entre todos estos años, es el invierno con menos nieve en el suelo que he vivido acá."
Barr, de 74 años, dijo que tiene intención de seguir en Gothic mientras su salud se lo permita. "Planeo seguir acá mientras tenga la salud suficiente para hacerlo", afirmó.