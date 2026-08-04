Pasó 52 inviernos registrando nevadas en su pueblo y sus datos son clave para el cambio climático

Billy Barr vive solo en las montañas de Colorado desde los años 70. Sus registros de invierno son una de las fuentes de cambio climático más valiosas.

Barr fue claro sobre las consecuencias de esta tendencia de invierno: "es mucho peor para el medio ambiente, para la agricultura, para la ganadería, para el ocio, para la fauna, para la vegetación. Para todo. El agua lo controla todo".

Hay lugares a los que la gente va para desconectar y con poca cobertura de celular. Uno pensaría que alguien tendría que vivir solo en una cabaña en medio de las montañas para no saber nada de nada de la urbanización. Un hombre vive solo en medio de las montañas y conoce sobre el invierno y el cambio climático.

"Eso de ser un ermitaño... primero tendrías que definirlo, pero soy muy sociable. Simplemente me gusta estar solo", dijo Billy Barr en una entrevista en su casa, a 6,9 kilómetros de Crested Butte, en las afueras de Colorado. "El hecho de estar acá, de llevar tanto tiempo y de parecerme al Unabomber, le da un toque de originalidad".

Barr se despierta antes del amanecer cada mañana para tomar sus mediciones. WEB Un pueblo científico con un único habitante invernal Barr vive en Gothic, un pequeño pueblo que alberga al Laboratorio Biológico de las Montañas Rocosas (RMBL), fundado en 1928 sobre un pueblo minero abandonado de plata.

Es una de las estaciones de investigación de alta montaña más prolíficas del mundo, con proyectos científicos que estudian cambios atmosféricos, hidrológicos y biológicos a lo largo de décadas. Durante la mayor parte del invierno hay poca gente en los alrededores, aunque en verano llegan decenas de científicos a investigar y turistas a hacer senderismo.

Barr eligió deliberadamente un terreno por encima del pueblo, para evitar el bullicio del verano. Y esa elección, sostenida durante más de cinco décadas, terminó generando algo que ningún científico había planeado: una base de datos climática invaluable, construida por pura curiosidad personal.