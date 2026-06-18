Por qué ver los partidos del Mundial acompañado puede mejorar el bienestar emocional, según la psicología

El Mundial despierta emociones intensas que trascienden lo deportivo. La alegría de un gol, la tensión de los minutos finales o la frustración de un resultado inesperado suelen experimentarse con mayor fuerza cuando se comparten con otras personas. Por eso, muchas familias y grupos de amigos comienzan a organizar reuniones para seguir los partidos juntos.

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Los seres humanos son, por naturaleza, seres sociales. A lo largo de la evolución, pertenecer a un grupo aumentó las posibilidades de supervivencia y permitió desarrollar vínculos de cooperación que resultaron fundamentales para el bienestar.

Aunque el contexto actual es muy diferente, el cerebro continúa respondiendo positivamente a las experiencias compartidas. Cuando una persona observa un partido rodeada de familiares, amigos o incluso desconocidos, fortalece la sensación de pertenencia y conexión con los demás.

Uno de los conceptos más estudiados por la psicología social es la identidad colectiva . Este fenómeno ocurre cuando un grupo de personas se reconoce como parte de una misma comunidad y comparte objetivos, símbolos y emociones.

Durante una competencia internacional, millones de aficionados sienten que forman parte de algo más grande que ellos mismos. La camiseta, los colores y la historia de una selección funcionan como elementos que unen a personas de distintas edades, profesiones y lugares.

Esta identificación compartida ayuda a explicar por qué un gol puede provocar abrazos entre desconocidos o por qué miles de personas reunidas en una plaza reaccionan de manera similar ante una misma jugada.

Tras el partido que la selección Argentina juega el domingo a las 12 de por la final del Mundial de Fútbol, se espera gran convocatoria de personas en el microcentro por los festejos. Foto: José Gutierrez / Los Andes

Cómo funciona el contagio emocional

Las emociones tienen una fuerte capacidad de transmisión. Cuando alguien sonríe, celebra o expresa entusiasmo, aumenta la probabilidad de que quienes lo rodean experimenten sentimientos parecidos.

Este fenómeno, conocido como contagio emocional, adquiere una intensidad especial durante los eventos deportivos. Las celebraciones colectivas suelen sentirse más eufóricas y los momentos de tensión más llevaderos porque se comparten con otras personas.

Diversas investigaciones sobre comportamiento social señalan que las emociones positivas compartidas no solo se viven con mayor intensidad, sino que además permanecen durante más tiempo en la memoria.

Compartir la frustración también tiene beneficios

La importancia de la compañía no se limita a los momentos felices. La psicología destaca que expresar emociones negativas en un entorno social también cumple una función relevante.

La decepción tras una derrota, la bronca por una oportunidad desperdiciada o la ansiedad antes de un encuentro decisivo suelen procesarse mejor cuando se comparten con otros. Conversar sobre lo ocurrido, intercambiar opiniones o simplemente escuchar experiencias similares genera una sensación de comprensión y apoyo emocional.