Creer, trabajar y competir, la fórmula de Pochettino para el Mundial 2026

El comienzo de Estados Unidos en el Mundial 2026 dejó algo más que una goleada sobre Paraguay. Detás del triunfo por 4 a 1 apareció una idea que el entrenador, argentino, Mauricio Pochettino, intenta instalar desde su llegada: construir una selección convencida de que puede competir contra cualquiera.

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Desde que asumió el cargo en septiembre de 2024, el entrena dor argentino trabaja sobre una premisa que considera fundamental para elevar el rendimiento del equipo. Para él, el desafío no pasa únicamente por cuestiones tácticas o futbolísticas, sino también por modificar la mentalidad de un grupo que venía golpeado tras la eliminación en la fase de grupos de la Copa América.

Según explicó en una entrevista con The Athletic, e l primer paso consiste en eliminar los límites que los propios jugadores pueden imponerse.

La gestión de Pochettino comenzó con una revisión profunda de la dinámica interna del seleccionado estadounidense.

Pochettino festeja junto a sus jugadores el triunfazo en el debut en el Mundial frente a Paraguay, por 4 a 1.

De acuerdo con The Athletic, el entrenador entendió rápidamente que debía recuperar la autoridad deportiva y redefinir ciertos roles dentro de la estructura. Su objetivo fue devolver el peso de las decisiones al cuerpo técnico y a los responsables del proyecto futbolístico.

El argentino considera que la construcción de un equipo competitivo requiere una organización clara, donde cada integrante conozca su función y donde las decisiones estratégicas dependan exclusivamente de quienes conducen el proceso.

Para llevar adelante esa tarea se apoyó en colaboradores de confianza que lo acompañan desde hace años, entre ellos su hijo Sebastiano y el asistente Jesús Pérez.

El fin de las zonas de confort

Uno de los diagnósticos que realizó al asumir fue que varios futbolistas parecían tener asegurada su presencia en las convocatorias independientemente de su rendimiento.

Frente a ese escenario, Pochettino impulsó una competencia interna más exigente y abrió espacios para nuevos jugadores que anteriormente tenían pocas oportunidades de mostrarse.

El resultado fue una renovación parcial del plantel y la aparición de futbolistas que comenzaron a ganar protagonismo. En el debut mundialista frente a Paraguay tuvieron participación nombres como Matt Freese, Alex Freeman y Sebastian Berhalter, ejemplos de una política que busca ampliar las opciones disponibles para el equipo.

El entrenador considera que la competencia permanente es indispensable para el crecimiento individual y colectivo, ya que obliga a cada jugador a sostener un alto nivel de rendimiento para conservar su lugar.

a4d6ed61466078911f6090fb4420ff702cad2352w Pochettino busca un equipo sin privilegios para competir en el Mundial. EFE/EPA/CHRIS TORRES

La filosofía detrás del proyecto

La manera de conducir de Pochettino está fuertemente vinculada con una visión que desarrolló a lo largo de su carrera como futbolista y entrenador.

Formado en la localidad santafesina de Murphy, el actual seleccionador estadounidense construyó una trayectoria que lo llevó a dirigir en algunos de los clubes más importantes del mundo, como Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea.

A lo largo de ese recorrido desarrolló una filosofía basada en la confianza, la ambición y el trabajo constante. Para el argentino, creer en objetivos elevados es una condición indispensable para acercarse a ellos.

Sin embargo, esa confianza debe estar acompañada por una exigencia permanente. Pochettino sostiene que el respeto hacia un futbolista implica ayudarlo a mejorar todos los días, incluso cuando las circunstancias no son favorables.

48b2438ea300f4e8301dc7f5230b73fc70fcdd37w Mauricio Pochettino EFE/EPA/CHRIS TORRES

Un equipo que busca ilusionarse

La victoria ante Paraguay reforzó la sensación de que el proceso comienza a dar señales positivas. Sin embargo, el entrenador evita cualquier exceso de confianza y entiende que el verdadero desafío consiste en sostener esa mentalidad competitiva durante todo el torneo.

El próximo compromiso será frente a Australia, otro de los equipos que comenzó el Mundial con una victoria. Para Pochettino, cada partido representa una oportunidad para fortalecer la confianza del grupo y consolidar el respaldo del público local.

Con el Mundial disputándose en suelo estadounidense, la presión es elevada, pero el técnico insiste en que el equipo debe concentrarse en tres conceptos que considera fundamentales para alcanzar objetivos importantes: creer, trabajar y competir.

Sobre esos pilares intenta construir una selección capaz de desafiar pronósticos y convertirse en protagonista de la Copa del Mundo.