Mundial 2026: Suiza goleó 4-1 a Bosnia y lidera el Grupo B

En Los Ángeles, La Nati dejó todas las emociones para el final y venció 4-1 a Los Dragones, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Los Helvéticos apostaron por los cambios y ganaron: Manzambi (x2), Vargas -ingresados- y Xhaka armaron el triunfo. Mahmic descontó para los bosnios, que terminaron con 10 por la roja a Muharemovic.

Suiza venció con autoridad a Bosnia y Herzegovina por 4-1 en la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026. Con un segundo tiempo electrizante y lleno de emociones, el conjunto helvético se trepó a lo más alto de la tabla de posiciones y acaricia la clasificación a la siguiente ronda.

Embed ¡AL FIN LLEGÓ EL GOL, Y QUÉ GOLAZO!



Los que entraron para Suiza tuvieron un efecto inmediato: Vargas lanzó el centro y, tras el rebote, Manzambi le rompió el arco a Vasilj para el 1-0 ante Bosnia.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/PSk8ET4L5O — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026 Los goles del seleccionado suizo fueron obra de Johan Manzambi, quien se despachó con un doblete, Ruben Vargas y el capitán Granit Xhaka desde el punto penal. Por el lado de los "Dragones", Ermin Mahmic anotó el descuento del honor, en un partido que terminó cuesta arriba para los bosnios tras la expulsión de Tarik Muharemovic.

Embed OTRA VEZ MANZAMBI: DOBLETE Y GOLEADA DE SUIZA



El delantero helvético y otra gran definición para el 3-0 vs. Bosnia.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ec7L4r2fia — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026 Resumen del partido y goleadores: Goles de Suiza: Johan Manzambi (x2), Ruben Vargas y Granit Xhaka (penal).

Gol de Bosnia: Ermin Mahmic.

Incidencias: Tarik Muharemovic fue expulsado con tarjeta roja en el conjunto bosnio. Embed DESCONTÓ BOSNIA Y AHORA SUIZA GANA 3-1



Mahmic y un gol que puede servir pensando en la clasificación como mejor tercero. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/rryhHyfNAh — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026 Con este resultado, la tabla de posiciones del Grupo B deja a Suiza como único puntero con 4 puntos, permitiéndole encarar la última jornada de la fase de grupos con una notable tranquilidad matemática.

Embed EL CAPITÁN NO FALLÓ DE PENAL PARA LA GOLEADA SUIZA



Granit Xhaka y una ejecución infalible para el 4-1 contra Bosnia.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/mok1U70bN4 — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026 Próximos partidos del Grupo B: Días y horarios La definición de la zona se jugará en simultáneo para garantizar el juego limpio. Ambos encuentros se disputarán el miércoles 24 de junio a las 16.