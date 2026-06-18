18 de junio de 2026 - 18:35

Mundial 2026: Suiza goleó 4-1 a Bosnia y lidera el Grupo B

En Los Ángeles, La Nati dejó todas las emociones para el final y venció 4-1 a Los Dragones, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Los Helvéticos apostaron por los cambios y ganaron: Manzambi (x2), Vargas -ingresados- y Xhaka armaron el triunfo. Mahmic descontó para los bosnios, que terminaron con 10 por la roja a Muharemovic.

Los Helvéticos apostaron por los cambios y ganaron: Manzambi (x2), Vargas -ingresados- y Xhaka armaron el triunfo. Mahmic descontó para los bosnios, que terminaron con 10 por la roja a Muharemovic.

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Los goles del seleccionado suizo fueron obra de Johan Manzambi, quien se despachó con un doblete, Ruben Vargas y el capitán Granit Xhaka desde el punto penal. Por el lado de los "Dragones", Ermin Mahmic anotó el descuento del honor, en un partido que terminó cuesta arriba para los bosnios tras la expulsión de Tarik Muharemovic.

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Resumen del partido y goleadores:

  • Goles de Suiza: Johan Manzambi (x2), Ruben Vargas y Granit Xhaka (penal).

  • Gol de Bosnia: Ermin Mahmic.

  • Incidencias: Tarik Muharemovic fue expulsado con tarjeta roja en el conjunto bosnio.

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Con este resultado, la tabla de posiciones del Grupo B deja a Suiza como único puntero con 4 puntos, permitiéndole encarar la última jornada de la fase de grupos con una notable tranquilidad matemática.

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Próximos partidos del Grupo B: Días y horarios

La definición de la zona se jugará en simultáneo para garantizar el juego limpio. Ambos encuentros se disputarán el miércoles 24 de junio a las 16.

  • Suiza vs. Canadá: El líder buscará asegurar el primer puesto ante los norteamericanos.

  • Bosnia vs. Qatar: Los "Dragones" intentarán cerrar su participación con una victoria frente al conjunto qatarí.

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