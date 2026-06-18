Mundial 2026: Suiza goleó 4-1 a Bosnia y lidera el Grupo B

Suiza venció con autoridad a Bosnia y Herzegovina por 4-1 en la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026. Con un segundo tiempo electrizante y lleno de emociones, el conjunto helvético se trepó a lo más alto de la tabla de posiciones y acaricia la clasificación a la siguiente ronda.
Los goles del seleccionado suizo fueron obra de Johan Manzambi, quien se despachó con un doblete, Ruben Vargas y el capitán Granit Xhaka desde el punto penal. Por el lado de los "Dragones", Ermin Mahmic anotó el descuento del honor, en un partido que terminó cuesta arriba para los bosnios tras la expulsión de Tarik Muharemovic.
Un segundo tiempo letal para el seleccionado suizo
A pesar de una primera mitad disputada, el complemento fue un monólogo de efectividad por parte de Suiza. La ofensiva helvética aprovechó cada desajuste defensivo de su rival para sellar una goleada implacable.
Resumen del partido y goleadores:
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Goles de Suiza: Johan Manzambi (x2), Ruben Vargas y Granit Xhaka (penal).
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Gol de Bosnia: Ermin Mahmic.
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Incidencias: Tarik Muharemovic fue expulsado con tarjeta roja en el conjunto bosnio.
Con este resultado, la tabla de posiciones del Grupo B deja a Suiza como único puntero con 4 puntos, permitiéndole encarar la última jornada de la fase de grupos con una notable tranquilidad matemática.
Próximos partidos del Grupo B: Días y horarios
La definición de la zona se jugará en simultáneo para garantizar el juego limpio. Ambos encuentros se disputarán el miércoles 24 de junio a las 16.