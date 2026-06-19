Marruecos sufrió demasiado pero le ganó a Escocia y es líder del Grupo C

El elenco Marroquí superó 1 a 0 a Escocia, en un duelo que dominó pero no pudo liquidar en el Gillette Stadium de Foxborough.

Marruecos venció 1 a 0 a Escocia en el Boston Gillette Stadium de Foxborough, en el marco de la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026. Así, se colocó como líder de su zona de forma momentánea, hasta que juegue Brasil.

El trámite tuvo como principal dominador al cuadro Africano, que le puso su impronta al juego desde el comienzo de la historia. Gran parte de eso lo explica que apenas transcurría un minuto cuando se puso en ventaja, luego de una acción colectiva con 18 toques que finalizó con el remate inatajable de Ismael Saibari, tras el toque de Brahim Díaz.

El golazo de Saibari que le dio el triunfo a Marruecos: Embed ¡GOLAZO COMO CONTRA BRASIL! Saibari, flamante refuerzo del Bayern Munich, la dejó colgada del ángulo y marcó el 1-0 de Marruecos ante Escocia en tan solo 1'PT.



#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/sq3H3LkbaX — SportsCenter (@SC_ESPN) June 19, 2026 A partir de allí, el dominio continuó siendo de Marruecos, aunque le faltó potencia en los metros finales para liquidar el pleito. Saibari lo tuvo un rato después de su grito de gol, pero no estuvo efectivo de cara al arco rival. Bilel El Khanouss también se acercó a la meta contraria, pero su disparo salió apenas desviado por encima del travesaño.

Estos dos jugadores se juntaron en el arranque del complemento, cuando El Khanouss tiró centro y Saibari reventó el travesaño. Escocia solo contó con dos oportunidades claras. Ambas sobre el cierre, con el disparo desviado de Scott McTominay y el posterior cabezazo de Dykes en la agonía.

Con este resultado, Marruecos sacó medio boleto a los 16vos de final de la Copa del Mundo, tras empatar en el debut ante Brasil. El fixture le sonríe al cuadro Rojo, teniendo en cuenta que tendrá que cerrar la fase de grupos con la cenicienta Haití, a priori el contrincante más sencillo. Escocia, mientras tanto, se jugará a todo o nada contra Brasil en un duelo que promete.