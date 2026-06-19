The Washington Post eligió las mejores camisetas del Mundial 2026 y sorprendió con su top

El medio estadounidense elaboró el ranking bajo la tutela de una reportera especializada en moda.

En un exhaustivo análisis estético, The Washington Post, uno de los periódicos más influyentes de los Estados Unidos, elaboró un ranking con las 11 mejores camisetas de la Copa del Mundo, y la indumentaria titular de la Selección de Uruguay se quedó con el codiciado primer puesto.

La selección y el desglose de los diseños estuvieron a cargo de Ashley Fetters Maloy, reportera de moda del prestigioso medio, quien evaluó la identidad visual, el impacto cultural y la belleza de los uniformes mundialistas.

Tradición, homenaje y furor en las redes sociales La camiseta titular de la Celeste logró cautivar las miradas de los críticos gracias a su delicado equilibrio entre modernidad y nostalgia. El diseño destaca por su tradicional tono celeste claro coronado por un elegante cuello polo en blanco.

camiseta de uruguay La camiseta de Uruguay elegida como la más linda del mundial. “Esta camiseta rinde homenaje a los diseños clásicos de la selección uruguaya, especialmente al uniforme de los Juegos Olímpicos de 1924, que también tenía cuello blanco”, resaltó la publicación estadounidense.

Como era de esperarse, la publicación de Instagram del diario norteamericano se inundó rápidamente de miles de comentarios de uruguayos orgullosos de liderar el podio estético. Sin embargo, el ranking armó el debate entre los hinchas de otros países que cuestionaron el resultado, argumentando que los diseños de selecciones como México y Japón merecían haber escalado hasta la primera posición.