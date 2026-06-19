The Washington Post eligió las mejores camisetas del Mundial 2026 y sorprendió con su top

En un exhaustivo análisis estético, The Washington Post, uno de los periódicos más influyentes de los Estados Unidos, elaboró un ranking con las 11 mejores camisetas de la Copa del Mundo, y la indumentaria titular de la Selección de Uruguay se quedó con el codiciado primer puesto.
La selección y el desglose de los diseños estuvieron a cargo de Ashley Fetters Maloy, reportera de moda del prestigioso medio, quien evaluó la identidad visual, el impacto cultural y la belleza de los uniformes mundialistas.
Tradición, homenaje y furor en las redes sociales
La camiseta titular de la Celeste logró cautivar las miradas de los críticos gracias a su delicado equilibrio entre modernidad y nostalgia. El diseño destaca por su tradicional tono celeste claro coronado por un elegante cuello polo en blanco.
camiseta de uruguay
La camiseta de Uruguay elegida como la más linda del mundial.
“Esta camiseta rinde homenaje a los diseños clásicos de la selección uruguaya, especialmente al uniforme de los Juegos Olímpicos de 1924, que también tenía cuello blanco”, resaltó la publicación estadounidense.
Como era de esperarse, la publicación de Instagram del diario norteamericano se inundó rápidamente de miles de comentarios de uruguayos orgullosos de liderar el podio estético. Sin embargo, el ranking armó el debate entre los hinchas de otros países que cuestionaron el resultado, argumentando que los diseños de selecciones como México y Japón merecían haber escalado hasta la primera posición.
Este reconocimiento de The Washington Post no es casual. Cabe recordar que los trajes y uniformes de la delegación uruguaya fueron creados por Gabriela Hearst, la aclamada diseñadora uruguaya que conquistó la alta costura en Nueva York y París.
El Top 11 de las mejores camisetas del Mundial, según The Washington Post
Detrás del liderazgo de Uruguay, el ranking de Ashley Fetters Maloy se completó con propuestas que fusionaron historia, arquitectura y homenajes a la fauna local:
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2. Alemania (Titular): Un diseño que evoca nostalgia. “Combina elementos de los uniformes de las cuatro victorias de Alemania en la Copa del Mundo, pero sin duda se parece más a la versión de 1990″, detalló el medio.
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3. España (Suplente): Inspiración intelectual. El uniforme es descrito por Adidas como una “celebración de la literatura clásica española... inspirada en manuscritos antiguos y páginas de libros desgastadas por el tiempo”.
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4. Sudáfrica (Suplente): Una propuesta calificada como "majestuosa a más no poder" en tonos verde y dorado con cuello tipo polo.
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5. Curazao (Suplente): Una de las grandes sorpresas. Destaca por su singular tono amarillo y rayas rosas, turquesas y naranjas en los hombros que rinden tributo a la colorida arquitectura isleña.
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6. Escocia (Suplente): En su regreso a la Copa del Mundo por primera vez desde 1998, apostaron por un diseño minimalista de rayas finas en rosa y naranja rojizo.
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7. Irán (Titular): Un guiño a la conservación. El diseño incluye una adaptación literal del guepardo asiático, una subespecie en peligro crítico de extinción que habita en el país.
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8. Senegal (Titular): Un homenaje urbano a través de un degradé que se desvanece en blanco, inspirado en los Car Rapide, los emblemáticos minibuses públicos pintados a mano de Dakar.
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9. Túnez (Tercera camiseta): Con un escote en V con efecto ilusión y ribete gráfico rojo que evoca la jebba norteafricana, una túnica tradicional de la región.
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10. Bélgica (Suplente): Un look tildado de "soñador, divertido y sencillamente precioso", alejado de la silueta tradicional de los Diablos Rojos.
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11. Arabia Saudita (Titular): Cerrando el podio, el diseño destaca por sus patrones geométricos inspirados en el arte de las puertas tradicionales de los hogares saudíes.
Por su parte, la camiseta de la Selección Argentina no ocupó figuró en el ranking de las mejores camisetas del Mundial 2026.
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Las otras camisetas que se encuentran en lo más alto de este ranking.