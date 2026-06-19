19 de junio de 2026 - 20:47

"La humildad de un grande": el emotivo encuentro entre Lionel Messi y La Mona Jiménez durante el Mundial 2026

Entre abrazos y palabras de admiración, el referente del cuarteto y el campeón del mundo protagonizaron un momento que rápidamente se volvió viral.

La humildad de un grande: el emotivo encuentro entre Lionel Messi y La Mona Jiménez durante el Mundial 2026

"La humildad de un grande": el emotivo encuentro entre Lionel Messi y La Mona Jiménez durante el Mundial 2026

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Captura Instagram | @lamonaoficial
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Al llegar a Kansas City para disputar el partido contra Argelia, la Selección argentina recibió la sorpresa de un grande del cuarteto: La Mona Jiménez. Este viernes, el cantante compartió un emotivo video junto a Lionel Messi, en el "detrás de cámaras" del encuentro con la Scaloneta.

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"Te quería conocer", comienza diciéndole La Mona al Diez, mientras se dan un sentido abrazo. "Yo también, sos un fenómeno, un grande", le respondió el capitán. En el video, ambos comparten una charla amena, entre elogios y bromas sobre la edad.

"Ya voy a cumplir 76 años, ya estoy viejito, pero gracias a dios me cuido", le comentó el artista, a lo que el capitán de la Selección lo elogió diciendo: "Pero estás bien".

El posteo de La Mona Jiménez fue acompañado con tiernas palabras que el cantante cordobés le dedicó a Messi. "La humildad de un grande. Momentos que no me voy a olvidar nunca en mi vida. A mis 75 años seguir cumpliendo sueños. Ya estamos en Dallas para seguir alentándolos. Vamos muchachos! Vamos Argentina!", expresó.

El video se llenó de comentarios de usuarios que expresaban su emoción y ternura por el encuentro de dos grandes, a pocos días de volver a ver a la Selección argentina en la cancha.

El encuentro de La Mona Jiménez con la Selección

El cantante cordobés visitó el hotel de la Selección en Kansas City y compartió un encuentro con jugadores, dirigentes y miembros del cuerpo técnico en la previa del debut mundialista.

La Mona Jiménez se reunió con Messi y los jugadores en la concentración argentina
La Mona Jiménez se reunió con Messi y los jugadores en la concentración argentina.

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El histórico referente del cuarteto fue invitado a participar de una transmisión de AFA Estudio, el espacio de streaming instalado en el hotel donde se hospeda la delegación argentina. Allí coincidió con autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), integrantes del programa Un Poco de Ruido y varios futbolistas del plantel.

Durante su paso por la concentración, La Mona interpretó varios de sus temas y participó de distintas actividades junto a los invitados del programa. La presencia del cantante generó una inmediata reacción entre los jugadores, especialmente entre los futbolistas cordobeses del plantel.

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