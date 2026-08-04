Tom Holland reveló qué le diría a Lionel Messi si pudiera llamarlo: "Siempre ha sido una verdadera inspiración para mí"

El actor confesó que llamaría al rosarino para agradecerle por dos décadas de fútbol y reveló que se identifica con él por su altura frente a rivales de gran porte.

Tom Holland, el actor que interpreta al Hombre Araña, expresó su profunda admiración por Lionel Messi durante la promoción de su última película. En una entrevista reciente, la estrella de Marvel aseguró que, de tener el contacto del futbolista, lo llamaría personalmente para agradecerle por casi veinte años de trayectoria, arte y dedicación constante.

La revelación ocurrió en el marco de la gira de prensa de Spider-Man: Un nuevo día. Holland fue consultado sobre qué le diría al deportista si tuviera la oportunidad de entablar una conversación directa con él. Sin dudarlo, el actor británico destacó el impacto que el futbolista ha tenido en los aficionados de todo el mundo.

¿Qué le diría Tom Holland a Lionel Messi? "Creo que si tuviera la oportunidad de hablar con él, en nombre del fútbol y de la gente que ama el juego, le agradecería por casi 20 años de arte, habilidad, dedicación y ambición", comentó el protagonista de la saga arácnida. Holland enfatizó que sus palabras representarían el sentimiento colectivo de millones de seguidores del juego.

El actor profundizó en las razones personales que alimentan su fanatismo. Según explicó, encuentra una conexión especial con el futbolista debido a una característica física compartida: la estatura. Holland ve en el jugador un ejemplo de superación ante adversidades físicas visibles en el campo frente a oponentes de mayor envergadura.

¿Por qué Messi es una inspiración para el actor? "Como soy un tipo bajo, y viendo a alguien que está en desventaja en una cancha con gente como Zlatan y estos gigantes contra los que juega, siempre ha sido una verdadera inspiración para mí", reveló Holland durante el diálogo. Para el actor, la capacidad del deportista para imponerse en un entorno de "gigantes" resuena con su propia experiencia profesional.