Una invitación para escuchar discos clásicos del rock: llega el ciclo "Alta fidelidad" a la sala Elina Alba

La Subsecretaría de Cultura pondrá en marcha una propuesta que invita a recuperar una experiencia cada vez más inusual: escuchar un disco de principio a fin, sin interrupciones y con la máxima calidad de sonido. El ciclo " Alta fidelidad: un encuentro para escuchar discos " comenzará el jueves 6 de agosto y ofrecerá durante todo el mes una selección de álbumes fundamentales del rock argentino.

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La iniciativa se desarrollará todos los jueves de agosto, de 20 a 23, en la sala Elina Alba, ubicada en la esquina de España y Gutiérrez de Ciudad, con entrada gratuita. Cada encuentro estará dedicado a una obra emblemática y buscará celebrar una forma de atención que parecía haber quedado relegada por los hábitos de consumo actuales.

La programación abrirá el jueves 6 de agosto con "Artaud", de Pescado Rabioso . Continuará el jueves 13 con "Canción animal", de Soda Stereo ; el jueves 20 se trasladará al Teatro Independencia para la escucha del disco inédito de Altablanca ; y concluirá el jueves 27 con "Ciudad de pobres corazones", de Fito Páez .

La propuesta invita al público a silenciar los teléfonos celulares durante la reproducción de cada álbum y sumergirse en una experiencia de escucha colectiva a través de un equipo de sonido de primer nivel, preparado para ofrecer la mejor calidad disponible.

Antes de cada reproducción habrá invitados especiales que presentarán el contexto de la obra, compartirán detalles sobre su proceso de creación y ofrecerán un análisis que enriquecerá la experiencia del público.

Además de la actividad principal, quienes asistan podrán recorrer espacios con venta de vinilos, cassettes, CD, libros, vinos y café, generando un ambiente pensado para quienes disfrutan de la música más allá de las plataformas digitales.

El comienzo con un disco clásico del rock argentino

La primera cita del ciclo estará dedicada a "Artaud", considerado una de las obras cumbre del rock nacional. Publicado en octubre de 1973 bajo el nombre de Pescado Rabioso, el álbum fue en realidad un trabajo solista de Luis Alberto Spinetta y marcó un punto de inflexión en la historia del género.

Inspirado en los textos del poeta y dramaturgo francés Antonin Artaud, el disco trascendió su época por su audacia artística, sus composiciones y su singular propuesta estética, consolidándose con el paso de las décadas como uno de los títulos más influyentes y prestigiosos de la música argentina.