19 de junio de 2026 - 20:18

Cuál es la serie que está viendo Lionel Messi durante el Mundial y por qué dice sentirse identificado

La producción tiene tres capítulos y sigue la vida de un deportista español, también de alto rendimiento.

Cuál es la serie que está viendo Lionel Messi durante el Mundial y por qué dice sentirse identificado

Cuál es la serie que está viendo Lionel Messi durante el Mundial y por qué dice sentirse identificado

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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“Rafa” es la docuserie de Netflix dedicada a Rafael Nadal, que muestra el costado más íntimo del histórico tenista español. A través de cuatro episodios, la producción se aleja de los grandes títulos conseguidos por el exnúmero uno del mundo para enfocarse en las lesiones, el desgaste físico, la presión psicológica y la fortaleza mental que marcaron su carrera.

"Rafa" es la docuserie de Netflix dedicada a Rafael Nadal
“Rafa” es la docuserie de Netflix dedicada a Rafael Nadal

“Rafa” es la docuserie de Netflix dedicada a Rafael Nadal

La serie de Rafael Nadal que sigue Lionel Messi

Lejos de presentar un simple recorrido biográfico, “Rafa” ofrece imágenes inéditas de entrenamientos, vestuarios, consultas médicas y momentos familiares que muestran cómo Nadal enfrentó algunos de los desafíos más difíciles de su trayectoria deportiva.

Embed - Rafa (SUBTITULADO) | Anuncio oficial | Netflix

La producción también incluye testimonios de personas clave en su carrera, como Toni Nadal y Carlos Moyá, además de figuras históricas del tenis mundial como Roger Federer y Novak Djokovic, quienes analizan el legado competitivo del español.

Uno de los pasajes más recordados revive la histórica final de Wimbledon 2008 frente a Federer, considerada por muchos especialistas como uno de los mejores partidos de tenis de todos los tiempos.

Por qué Messi dijo sentirse identificado con Nadal

Según contó el propio futbolista, la historia de Nadal refleja una forma de vivir la competencia que le resulta muy cercana. La disciplina, la capacidad para sobreponerse a las lesiones, la presión constante y la búsqueda permanente de superación son aspectos que Messi reconoció como parte de su propia experiencia en el fútbol profesional.

Más elogios de Rafa Nadal para Lionel Messi
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La docuserie también profundiza en el costado emocional del tenista, mostrando cómo convivió durante años con el dolor físico y el estrés que implica mantenerse en la elite del deporte mundial.

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