La producción tiene tres capítulos y sigue la vida de un deportista español, también de alto rendimiento.

Cuál es la serie que está viendo Lionel Messi durante el Mundial y por qué dice sentirse identificado

Mientras concentra con la Selección argentina en plena competencia por la Copa del Mundo, Lionel Messi también encuentra tiempo para el entretenimiento. Luego del partido con Argelia, el capitán reveló qué serie eligió para ver en sus momentos libres y por qué se identifica con la trama.

“Rafa” es la docuserie de Netflix dedicada a Rafael Nadal, que muestra el costado más íntimo del histórico tenista español. A través de cuatro episodios, la producción se aleja de los grandes títulos conseguidos por el exnúmero uno del mundo para enfocarse en las lesiones, el desgaste físico, la presión psicológica y la fortaleza mental que marcaron su carrera.

"Rafa" es la docuserie de Netflix dedicada a Rafael Nadal “Rafa” es la docuserie de Netflix dedicada a Rafael Nadal gentileza La serie de Rafael Nadal que sigue Lionel Messi Lejos de presentar un simple recorrido biográfico, “Rafa” ofrece imágenes inéditas de entrenamientos, vestuarios, consultas médicas y momentos familiares que muestran cómo Nadal enfrentó algunos de los desafíos más difíciles de su trayectoria deportiva.

Embed - Rafa (SUBTITULADO) | Anuncio oficial | Netflix La producción también incluye testimonios de personas clave en su carrera, como Toni Nadal y Carlos Moyá, además de figuras históricas del tenis mundial como Roger Federer y Novak Djokovic, quienes analizan el legado competitivo del español.

Uno de los pasajes más recordados revive la histórica final de Wimbledon 2008 frente a Federer, considerada por muchos especialistas como uno de los mejores partidos de tenis de todos los tiempos.