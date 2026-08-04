4 de agosto de 2026 - 10:36

Del creador de "Glee", llega esta noche a Disney+ una nueva serie juvenil cargada de misterio y obsesión

La producción sigue a un grupo de jóvenes de familias millonarias en una ciudad donde vive un asesino serial.

Del creador de Glee llega esta noche a Disney+ una nueva serie juvenil cargada de misterio y obsesión

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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La nueva producción de FX desembarca ofrece una combinación de drama juvenil, thriller psicológico y asesinatos en serie. Se llama “Fragmentos” (The Shards) y la primera temporada tendrá 10 episodios. Comenzará con el lanzamiento de los dos primeros capítulos, mientras que el resto se estrenará de forma semanal.

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De qué trata la nueva serie juvenil de Disney+

Basada en la novela bestseller de Bret Easton Ellis, la historia sigue a un grupo de estudiantes privilegiados que cursan su último año en una exclusiva escuela preparatoria. Entre fiestas, lujos y relaciones intensas, sus vidas empiezan a desmoronarse cuando aparece un nuevo alumno tan carismático como inquietante.

En el centro del relato está Bret, interpretado por Igby Rigney, un joven aspirante a escritor que observa todo con una lucidez incómoda. La llegada de Robert Mallory (Homer Gere) altera el equilibrio del grupo justo cuando la ciudad vive aterrorizada por un asesino serial conocido como “The Trawler”, que ataca a adolescentes.

El elenco también incluye a Kaia Gerber, Hayes Warner, Graham Campbell, Wes Bentley y Evan Rachel Wood, y presenta un retrato de la adolescencia atravesado por la obsesión, los celos, el deseo y la violencia.

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La serie mezcla el glamour de la juventud rica con un clima constante de amenaza y paranoia.

Ryan Murphy y una tradición de series exitosas

Murphy, reconocido por éxitos como “Glee”, “American Horror Story”, “Monster” y “Pose”, produce la ficción junto al propio Easton Ellis. La nueva adaptación apuesta por una estética ochentosa muy marcada y por una narración que combina romance, suspenso y terror psicológico.

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