La producción sigue a un grupo de jóvenes de familias millonarias en una ciudad donde vive un asesino serial.

Del creador de "Glee" llega esta noche a Disney+ una nueva serie juvenil cargada de misterio y obsesión

Ryan Murphy vuelve al universo adolescente, pero esta vez deja de lado la música y el humor que caracterizó “Glee”. Esta noche llega a Disney+ una serie ideal para sumergirse en una historia oscura ambientada en la ciudad de Los Ángeles de los años 80.

La nueva producción de FX desembarca ofrece una combinación de drama juvenil, thriller psicológico y asesinatos en serie. Se llama “Fragmentos” (The Shards) y la primera temporada tendrá 10 episodios. Comenzará con el lanzamiento de los dos primeros capítulos, mientras que el resto se estrenará de forma semanal.

Llega "Fragmentos" la nueva serie de Ryan Murphy a Disney+ gentileza De qué trata la nueva serie juvenil de Disney+ Basada en la novela bestseller de Bret Easton Ellis, la historia sigue a un grupo de estudiantes privilegiados que cursan su último año en una exclusiva escuela preparatoria. Entre fiestas, lujos y relaciones intensas, sus vidas empiezan a desmoronarse cuando aparece un nuevo alumno tan carismático como inquietante.

En el centro del relato está Bret, interpretado por Igby Rigney, un joven aspirante a escritor que observa todo con una lucidez incómoda. La llegada de Robert Mallory (Homer Gere) altera el equilibrio del grupo justo cuando la ciudad vive aterrorizada por un asesino serial conocido como “The Trawler”, que ataca a adolescentes.

El elenco también incluye a Kaia Gerber, Hayes Warner, Graham Campbell, Wes Bentley y Evan Rachel Wood, y presenta un retrato de la adolescencia atravesado por la obsesión, los celos, el deseo y la violencia.