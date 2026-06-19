El secreto del éxito de la Selección Argentina, según Pablo Aimar: "La buena vibra es fundamental"

Pablo Aimar declara igual que como jugaba profesionalmente. Sin rodeos, claro y sencillo. Con la habilidad intacta de sintetizar todo en una simple acción. Así, el ayudante de campo de Lionel Scaloni confesó el secreto de la Selección Argentina, y le tiró flores a Lionel Messi en medio del Mundial 2026.

En declaraciones a la página oficial de la FIFA, el Payasito expresó su alegría por integrar el cuerpo técnico Albiceleste, con quienes mantiene una larga relación de cariño. “Es una amistad y una cuestión de camaradería entre todos, no solo nosotros cuatro (Scaloni, Aimar, Ayala, Samuel); nos pone muy contentos que a los demás les vaya bien. En el caso que en algún momento cada uno haga su camino, todos vamos a querer que al otro le vaya bien y es lo que nos pasa hoy. Estamos contentos de compartir trabajo y hay un ambiente muy lindo, el camino lo transitamos con amigos”, lanzó.

El secreto de Lionel Scaloni, según Pablo Aimar: Embed Pablo Aimar: “No sólo estás jugando lo máximo, que es un Mundial, sino también estás viviendo. Nosotros intentamos generar recuerdos lindos más allá de lo deportivo. Lo que más queremos es que las cosas deportivas salgan bien, pero es importante el camino, porque después el… pic.twitter.com/QLwrztmDnJ — Roberto Parrottino (@rparrottino) June 19, 2026 En ese sentido, el exvolante expresó su admiración por el DT, que generó un ambiente particular. “Scaloni formó un gran equipo y un gran grupo de personas que van para el mismo lado. Es muy difícil conseguir eso y sobre todo, que creo que es una gran virtud, transmitir seguridad y tranquilidad, que es muy difícil hacerlo”, expresó.

Esa tranquilidad se traslada al plantel, con el objetivo de hacer amena la convivencia durante tantos días. “Intentamos generar recuerdos lindos más allá de lo deportivo. Lo que más queremos es que las cosas salgan bien, pero es importante el camino, porque después el fútbol puede terminar de una forma o de otra. Si no, perdiste 30 o 40 días de tu vida. El buen ambiente, la buena vibra es fundamental, porque además de estar compitiendo, estamos pasando tiempo de nuestras vidas”, cerró.

Pablo Aimar: "Ser el ídolo de Messi me llena de orgullo" Embed "A MÍ ME LLENA DE ORGULLO HABER ESCUCHADO EN ALGÚN MOMENTO QUE LEO DIJO ESO"



Pablo Aimar sobre la admiración que le tiene Lionel Messi



#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/2djKAW5VM3 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 19, 2026 En otro momento de la charla, Aimar confesó que siente un gran orgullo por ser el ídolo de Lionel Messi, el mejor de todos los tiempos. "Que haya sido el ídolo de Messi me llena de orgullo. En algún momento escuché que Zidane había dicho algo parecido de Enzo (Francescoli) y yo pensaba 'qué sentirá él de que alguien que juega tan bien diga algo tan lindo'. A mí me llena de orgullo que Messi diga eso", opinó.