19 de junio de 2026 - 19:46

El secreto del éxito de la Selección Argentina, según Pablo Aimar: "La buena vibra es fundamental"

El integrante del cuerpo técnico Albiceleste se refirió al método aplicado por Lionel Scaloni, además de rendirle pleitesía a Lionel Messi.

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Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

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En declaraciones a la página oficial de la FIFA, el Payasito expresó su alegría por integrar el cuerpo técnico Albiceleste, con quienes mantiene una larga relación de cariño. “Es una amistad y una cuestión de camaradería entre todos, no solo nosotros cuatro (Scaloni, Aimar, Ayala, Samuel); nos pone muy contentos que a los demás les vaya bien. En el caso que en algún momento cada uno haga su camino, todos vamos a querer que al otro le vaya bien y es lo que nos pasa hoy. Estamos contentos de compartir trabajo y hay un ambiente muy lindo, el camino lo transitamos con amigos”, lanzó.

El secreto de Lionel Scaloni, según Pablo Aimar:

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En ese sentido, el exvolante expresó su admiración por el DT, que generó un ambiente particular. Scaloni formó un gran equipo y un gran grupo de personas que van para el mismo lado. Es muy difícil conseguir eso y sobre todo, que creo que es una gran virtud, transmitir seguridad y tranquilidad, que es muy difícil hacerlo”, expresó.

Esa tranquilidad se traslada al plantel, con el objetivo de hacer amena la convivencia durante tantos días. “Intentamos generar recuerdos lindos más allá de lo deportivo. Lo que más queremos es que las cosas salgan bien, pero es importante el camino, porque después el fútbol puede terminar de una forma o de otra. Si no, perdiste 30 o 40 días de tu vida. El buen ambiente, la buena vibra es fundamental, porque además de estar compitiendo, estamos pasando tiempo de nuestras vidas”, cerró.

Pablo Aimar: "Ser el ídolo de Messi me llena de orgullo"

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En otro momento de la charla, Aimar confesó que siente un gran orgullo por ser el ídolo de Lionel Messi, el mejor de todos los tiempos. "Que haya sido el ídolo de Messi me llena de orgullo. En algún momento escuché que Zidane había dicho algo parecido de Enzo (Francescoli) y yo pensaba 'qué sentirá él de que alguien que juega tan bien diga algo tan lindo'. A mí me llena de orgullo que Messi diga eso", opinó.

Si bien comparten mucho tiempo en la Selección Argentina, Pablo Aimar y Lionel Messi no son amigos personales. "Jugamos juntos, llegamos a jugar en contra. Por ahí es medio tácita la relación. Es de mucho afecto de mi parte, además de toda la admiración y no solo por lo futbolístico, siento un gran afecto", aclaró.

Finalmente, reiteró que integrar el conjunto nacional es el mayor privilegio que existe. "Lo que sentimos todos, de estar hace varios años acá, en la Selección Argentina,...es donde queremos estar. Y que ese sentimiento y esa manera de encarar la relación haya sido coronada con triunfos y títulos...no sé si hay algo más arriba de esto. Nos hace inmensamente felices", culminó.

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